Локомотив (Пловдив) даде старт на зимната си подготовка с 28 футболисти и нови попълнения

Локомотив (Пловдив) официално откри зимния си подготвителен лагер, като на помощното игрище на спортен комплекс „Локомотив“ се събраха 28 футболисти, водени от старши треньора Душан Косич.

Точно в 12:00 часа, „черно-белите“ дадоха начало на първата си тренировка за 2026 година, белязана от минута мълчание в памет на футболната легенда Димитър Пенев.

Сред лицата, които се включиха в заниманието, се откроиха двете нови попълнения – Запро Динев и Мариян Вангелов, които бяха представени официално от клуба само ден по-рано. Към тях се присъедини и младият нападател Георги Трифонов, който ще се опита да впечатли треньорския щаб по време на пробния си период.

За съжаление, капитанът на „железничарите“ Димитър Илиев не успя да вземе участие в първата тренировка, тъй като се възстановява след операция на коляното. Очаква се той да носи шина до 22 януари, след което ще се присъедини към съотборниците си.

В следващите дни към основната група ще се включат още петима футболисти – Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино, които по различни причини отсъстваха от първото занимание.

Междувременно, в състава настъпиха и някои промени – Петър Андреев, Кръстьо Банев и Владимир Медвед прекратиха договорите си с клуба, а Николай Николаев официално обяви края на своята състезателна кариера. Ивайло Марков пък ще продължи сезона като преотстъпен в Етър (Велико Търново).

Плановете на Локомотив (Пловдив) предвиждат подготовката в родния град да продължи до 17 януари, след което отборът ще отпътува за турския курорт Белек. Там „смърфовете“ ще останат до 1 февруари, като в рамките на лагера ще изиграят четири контролни срещи. Съперници на пловдивчани ще бъдат Етър (Велико Търново), сръбският Напредак (Крушевац), косовският Балкани и украинският Колос (Коваливка).