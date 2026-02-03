Капитанът на Тотнъм предизвика истински трус: Това е позорно

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро предизвика истински трус в лагера на шпорите след равенството 2:2 срещу Манчестър Сити. Аржентинският защитник използва социалните мрежи, за да изрази острото си недоволство от кадровата криза в отбора, определяйки ситуацията като недопустима за клуб от такъв ранг. Думите му дойдоха в момент, в който лондончани буквално изнемогваха заради липса на здрави футболисти.

Бранителят написа, че е било "позорно", че тимът му е имал само 11 играчи на разположение за неделния сблъсък на собствен терен. Шпорите преминаваха през изключително тежък период, като загубиха девет състезатели поради контузии само от началото на 2026 година. Към това се добави и продажбата на голмайстора Бренън Джонсън в посока Кристъл Палас, докато през януарския прозорец бяха привлечени едва двама нови. Ромеро, който пропусна мача със Сити поради заболяване, написа в своя Instagram профил: "Страхотни усилия от всички мои съотборници вчера, те бяха невероятни". Капитанът не спря дотук и продължи с критиките: "Исках да бъда на разположение, за да им помогна, въпреки че не се чувствах добре, особено след като имахме само 11 играчи на разположение - невероятно, но вярно и позорно.".

Въпреки напрежението, аржентинецът се опита да вдъхне кураж на съотборниците и привържениците. Той декларира: "Ще продължим да се сме на линия и да поемаме отговорност, за да обърнем ситуацията ни, като работим усилено и останем заедно.". Защитникът завърши своята публикация с думите: "Остава само да благодарим на всички вас, че сте с нас и че винаги ни подкрепяте, феновете.". Това беше вторият случай в рамките на няколко седмици, в който 27-годишният играч атакува завоалирано ръководството. По-рано мениджърът Томас Франк го беше посъветвал, че трябва да запазва някои неща "за себе си", но изглежда Ромеро реши отново да бъде максимално директен в позицията си.

Тези изказвания поставиха под сериозно напрежение мениджърския екип и борда на директорите в Тотнъм. Очакваше се реакцията на Томас Франк да бъде ключова за потушаване на пожара в съблекалнята, докато феновете застанаха твърдо зад мнението на своя капитан.