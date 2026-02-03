Новини
Кристиано Роналдо продължава бойкот

3 Февруари, 2026 16:00 735 2

  • ал-насър-
  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • бойкот

На фона на случващото се все по-усилено се твърди, че Кристиано ще напусне Ал-Насър през юни в посока Европа или МЛС

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Ал-Насър - Кристиано Роналдо отказа да тренира и днес. Вчера португалецът пропусна победата на отбора с 1:0 срещу Ал-Рия в мач от Висшата лига на Саудитска Арабия.

Причината за бойкота се дължи на недоволството на Роналдо от начина, по който Саудитският суверенен фонд (PIF) управлява клуба в сравнение с конкурентите му, по-специално Ал-Хилал.

Нападателят смята, че собствениците не помагат за шампионската титла на Ал-Насър. Той също така се противопостави на трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал поради „вредата за конкуренцията“.

На фона на случващото се все по-усилено се твърди, че Кристиано ще напусне Ал-Насър през юни в посока Европа или МЛС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ей,кво нещо!

    2 1 Отговор
    Роналдо,Роналдо...що ти трябва да се излагаш към края на кариерата си? Дори Пеле и Марадона не си позволяваха такива неща. Никой не е по-голям от клуба си, нито ти, нито Меси,нито който и да било.Радвай се на това,което си постигнал и бъди за пример.

    16:10 03.02.2026

  • 2 1234

    0 0 Отговор
    Тоз пък кой го знае?

    Да не е Меси ?

    16:59 03.02.2026

