Кристиано Роналдо продължава бойкот

Звездата на Ал-Насър - Кристиано Роналдо отказа да тренира и днес. Вчера португалецът пропусна победата на отбора с 1:0 срещу Ал-Рия в мач от Висшата лига на Саудитска Арабия.

Причината за бойкота се дължи на недоволството на Роналдо от начина, по който Саудитският суверенен фонд (PIF) управлява клуба в сравнение с конкурентите му, по-специално Ал-Хилал.

Нападателят смята, че собствениците не помагат за шампионската титла на Ал-Насър. Той също така се противопостави на трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал поради „вредата за конкуренцията“.

На фона на случващото се все по-усилено се твърди, че Кристиано ще напусне Ал-Насър през юни в посока Европа или МЛС.