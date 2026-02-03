Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Оперираха защитник на Рома

3 Февруари, 2026 17:15 318 0

  • рома-
  • джанлука манчини-
  • удинезе-
  • футбол

Манчини ще почива два дни, като може да поднови тренировки с тима от италианската столица в четвъртък

Оперираха защитник на Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носът на капитана на Рома Джанлука Манчини бе счупен при загубата от Удинезе (0:1) в понеделник и днес италианският национал бе опериран, съобщи агенция АНСА.

Манчини ще почива два дни, като може да поднови тренировки с тима от италианската столица в четвъртък. Той няма да пропусне много, тъй като треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини даде почивен ден на играчите в сряда. Очаква се Манчини да играе със специална маска в следващия мач на "вълците" за първенство, който е срещу Каляри следващия понеделник.

През настоящия сезон Джанлука Манчини е играл в 30 мача за Рома във всички турнири, в които е вкарал един гол и има една асистенция.


