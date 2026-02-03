Христо Бонев отбелязва рожден ден днес

Днес футболната общност в България отдава заслужена почит на един от най-ярките си символи – Христо Бонев. Легендарният капитан на Локомотив Пловдив и безспорен фаворит на поколения фенове, навършва още една година, изпълнена с признание и уважение.

Роден на 3 февруари 1947 г. в сърцето на Пловдив, Бонев се превръща в олицетворение на черно-бялата страст. С впечатляващите 426 мача и 185 попадения с екипа на Локомотив, той оставя незаличима следа в историята на клуба. През 1973 г. извоюва сребърните медали в шампионата, а през 1969 и 1974 г. добавя бронзови отличия към богатата си колекция.

Сред най-ценните трофеи в кариерата му е Купата на Съветската армия, спечелена през 1983 г.

Нееднократно признат за най-добър футболист на България – през 1969, 1972 и 1973 г., Бонев е и носител на купата за спортсменство от 1976 г., което подчертава неговия джентълменски дух на терена.

На международната сцена Христо Бонев също блести – с 98 участия и 47 гола за националния отбор, той заема второ място във вечната ранглиста на България. В 42 от тези срещи излиза като капитан, водейки „лъвовете“ с характер и вдъхновение.

Днес, когато отбелязва своя рожден ден, Христо Бонев остава пример за отдаденост, талант и спортна чест. Честит празник, Зума! Българският футбол се гордее с теб!