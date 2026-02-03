Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Бонев отбелязва рожден ден днес

Христо Бонев отбелязва рожден ден днес

3 Февруари, 2026 08:41 986 3

  • българия -
  • христо бонев-
  • локомотив пловдив-
  • българия-
  • зума-
  • рожден ден-
  • днес-
  • пловдив

Роден е на 3 февруари 1947 г. в сърцето на Пловдив

Христо Бонев отбелязва рожден ден днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес футболната общност в България отдава заслужена почит на един от най-ярките си символи – Христо Бонев. Легендарният капитан на Локомотив Пловдив и безспорен фаворит на поколения фенове, навършва още една година, изпълнена с признание и уважение.

Роден на 3 февруари 1947 г. в сърцето на Пловдив, Бонев се превръща в олицетворение на черно-бялата страст. С впечатляващите 426 мача и 185 попадения с екипа на Локомотив, той оставя незаличима следа в историята на клуба. През 1973 г. извоюва сребърните медали в шампионата, а през 1969 и 1974 г. добавя бронзови отличия към богатата си колекция.

Сред най-ценните трофеи в кариерата му е Купата на Съветската армия, спечелена през 1983 г.

Нееднократно признат за най-добър футболист на България – през 1969, 1972 и 1973 г., Бонев е и носител на купата за спортсменство от 1976 г., което подчертава неговия джентълменски дух на терена.

На международната сцена Христо Бонев също блести – с 98 участия и 47 гола за националния отбор, той заема второ място във вечната ранглиста на България. В 42 от тези срещи излиза като капитан, водейки „лъвовете“ с характер и вдъхновение.

Днес, когато отбелязва своя рожден ден, Христо Бонев остава пример за отдаденост, талант и спортна чест. Честит празник, Зума! Българският футбол се гордее с теб!


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йес

    2 4 Отговор
    Отличен футболист,посредствен треньор,и много,ама много кофти човек...

    09:24 03.02.2026

  • 2 Ноу куесчън

    0 0 Отговор
    Зума едва ли ще празнува без Пената !

    09:34 03.02.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Поради финансов интерес А преследва шеста година Б. За да получи обществена подкрепа в преследването прехвърля обвинения за финансов интерес на В. Той пък има някои познати, които се включват в преследването от едни от наивност, а други като ги включва в мрежа за тормоз над А срещу някакво заплащане!

    09:43 03.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ