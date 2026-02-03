"Прислужницата" захвърли дрехите в гореща фотосесия

Популярната холивудска актриса Сидни Суини за пореден път се превърна в основна тема за разговори в социалните мрежи и светските издания. Звездата от хитовия филм "Прислужницата", която в последно време беше усилено свързвана с американския национал и лидер на Милан Кристиан Пулишич, реши да изненада своите почитатели с изключително провокативна сесия.

Тя засне горещите кадри, позирайки единствено по еротично бельо, което веднага предизвика истински фурор в интернет пространството. Холивудската красавица демонстрира безупречна фигура и сексапил, като снимките бързо натрупаха милиони харесвания и хиляди коментари от нейните верни последователи.