"Прислужницата" захвърли дрехите в гореща фотосесия

3 Февруари, 2026 16:15 1 696 13

Тя засне горещите кадри, позирайки единствено по еротично бельо, което веднага предизвика истински фурор в интернет пространството

Популярната холивудска актриса Сидни Суини за пореден път се превърна в основна тема за разговори в социалните мрежи и светските издания. Звездата от хитовия филм "Прислужницата", която в последно време беше усилено свързвана с американския национал и лидер на Милан Кристиан Пулишич, реши да изненада своите почитатели с изключително провокативна сесия.

Тя засне горещите кадри, позирайки единствено по еротично бельо, което веднага предизвика истински фурор в интернет пространството. Холивудската красавица демонстрира безупречна фигура и сексапил, като снимките бързо натрупаха милиони харесвания и хиляди коментари от нейните верни последователи.


  • 1 Кристин Ретард

    3 6 Отговор
    Не ми харесва. Ако беше небинарна чepнилка, бежанка от Судан, бягаща от войната в Сирия, щях да я призная.

    16:21 03.02.2026

  • 2 Стенли

    12 2 Отговор
    Ей точно за такава прислужница си мечтая 😉

    Коментиран от #4

    16:23 03.02.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Сидни! 🥰

    16:27 03.02.2026

  • 4 Освалдо Риос

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Очи пълни, ръце празни.

    16:27 03.02.2026

  • 5 Ей,Ковачев?

    6 0 Отговор
    Лъсна ли пе4уркат@

    16:28 03.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сър Стенли Ройс

    4 0 Отговор
    Д о р м о н С и к и ш Б у б у

    16:29 03.02.2026

  • 9 От кадя на кадя?

    1 0 Отговор
    Коя таа ве?

    16:30 03.02.2026

  • 10 Сър Стенли Ройс

    4 1 Отговор
    Тъя ше я друсам кат гладно сигани джанка

    16:31 03.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ох на дяда!!!

    1 1 Отговор
    Заключвам е в къщата за 1 седмица и само Й€Б@Н, кока и ракия!

    16:46 03.02.2026

  • 13 Питане

    3 2 Отговор
    Все едно, че е прерязала футболна топка на две и ги е скрила под сутиен.
    Тоя силикон само кръгла форма ли заема ?

    16:49 03.02.2026

