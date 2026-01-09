Новини
Младата звезда на Славия се приближава до трансфер в Трабзонспор

9 Януари, 2026

Футболистът на Славия е сочен през последните месеци като един от най-обещаващите млади играчи в българския футбол и попада в полезрението на редица скаути

Снимка: БГНЕС
Турският Трабзонспор е все по-близо до привличането на таланта на Славия Кристиян Балов, съобщават медии в южната ни съседка. Клубът, известен с прозвището „Черноморската буря“, вече е влязъл в контакт с ръководството на „белите“ и е стартирал разговори за евентуален трансфер на 19-годишното крило.

Според публикациите, Трабзонспор постепенно излиза начело сред кандидатите за подписа на Балов. Футболистът на Славия е сочен през последните месеци като един от най-обещаващите млади играчи в българския футбол и попада в полезрението на редица скаути.

Освен интереса от Турция, за правата на крилото се твърди, че следят още Андерлехт, Ракув и Карабах, както и българският първенец Лудогорец.

От началото на настоящата кампания Балов е записал 21 участия във всички турнири, в които е допринесъл с три попадения и три голови подавания.

Очакванията са, че трансферната сума за младия българин може да достигне до два милиона евро, приблизително толкова, колкото Славия вече прибра при продажбата на защитника Мартин Георгиев в гръцкия АЕК Атина.


