Манчестър Сити осъществи впечатляващ трансфер: Антоан Семеньо се присъединява към „гражданите“

9 Януари, 2026 15:16 607 0

Договорът e до лятото на 2031 година

Манчестър Сити осъществи впечатляващ трансфер: Антоан Семеньо се присъединява към „гражданите“ - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Висшата лига на Англия отново стана арена на мащабен трансфер, след като Манчестър Сити официално обяви привличането на Антоан Семеньо – една от най-ярките звезди на Борнемут. Сделката бе потвърдена от клуба чрез социалните мрежи, където новото попълнение бе приветствано с топли думи: „Добре дошъл в Сити, Антоан!“.

26-годишният ганайски национал подписа дългосрочен контракт, който ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2031 година.

По информация на водещи британски медии, трансферната сума възлиза на внушителните 62,5 милиона паунда, като с допълнителните бонуси може да достигне 64 милиона паунда – еквивалент на над 73,7 милиона евро.

Според данни на transfermarkt.com, пазарната стойност на Семеньо в момента е 65 милиона евро.

Семеньо се превърна в ключова фигура за Борнемут през последните два сезона, като с изявите си на терена привлече вниманието на водещите клубове в Англия.

Роден в Англия, талантливият нападател започва футболната си кариера в юношеските формации на Бристол Сити и Бат Сити, след което преминава през Нюпорт и Съндърланд под наем. През януари 2023 година Борнемут го привлича срещу 3 милиона евро, а днес Семеньо прави следващата голяма крачка в кариерата си.


