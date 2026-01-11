Арина Сабаленка загря за Australian Open с титлата в Бризбън

Арина Сабаленка защити трофея си на WTA 500 турнира в Бризбън, Австралия. В решителния сблъсък за титлата лидерката в световната ранглиста подчини украинката Марта Костюк с 6:4, 6:3. Двубоят на централния корт продължи час и 18 минути, като беларускинята демонстрира пълна доминация.

В откриващия сет водачката в схемата бе безпогрешна при първото си подаване със 100% ефективност, а на втори сервис записа 45%. Тя успя да реализира два пробива срещу един за Костюк, което се оказа решаващо за изхода на частта.

Във втория сет Сабаленка запази високото темпо, печелейки 70% от точките на първи сервис и впечатляващите 78% на втори. Единствен брейк в нейна полза бе достатъчен, за да затвори мача и да вдигне купата.

След този успех Сабаленка остава твърдо на върха в женския тенис с актив от 10 870 точки. От утре Марта Костюк ще заеме 20-а позиция в света с 1983 точки. Следващото голямо предизвикателство и за двете тенисистки е Откритото първенство на Австралия, чиято основна схема стартира на 18 януари.