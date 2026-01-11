Новини
Арина Сабаленка загря за Australian Open с титлата в Бризбън

Арина Сабаленка загря за Australian Open с титлата в Бризбън

11 Януари, 2026 13:01

В решителния сблъсък за титлата лидерката в световната ранглиста подчини украинката Марта Костюк с 6:4, 6:3

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка защити трофея си на WTA 500 турнира в Бризбън, Австралия. В решителния сблъсък за титлата лидерката в световната ранглиста подчини украинката Марта Костюк с 6:4, 6:3. Двубоят на централния корт продължи час и 18 минути, като беларускинята демонстрира пълна доминация.

В откриващия сет водачката в схемата бе безпогрешна при първото си подаване със 100% ефективност, а на втори сервис записа 45%. Тя успя да реализира два пробива срещу един за Костюк, което се оказа решаващо за изхода на частта.

Във втория сет Сабаленка запази високото темпо, печелейки 70% от точките на първи сервис и впечатляващите 78% на втори. Единствен брейк в нейна полза бе достатъчен, за да затвори мача и да вдигне купата.

След този успех Сабаленка остава твърдо на върха в женския тенис с актив от 10 870 точки. От утре Марта Костюк ще заеме 20-а позиция в света с 1983 точки. Следващото голямо предизвикателство и за двете тенисистки е Откритото първенство на Австралия, чиято основна схема стартира на 18 януари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    1 1 Отговор
    Бризбейн се пише.Честито да й е на тази,силно крещящата!

    13:05 11.01.2026

  • 2 не ви информираха

    2 2 Отговор
    Сабаленка загуби позорно "Битката на половете" срещу играч далече от топ 10 и не в най-добрата си форма.
    Совен сабичък опонент, тя получи следните бонуси:

    1. Сервисите бяха само по 1 удар, за да не е изгодно първият да се рискува за ас - най-силният елемент в играта на опонента й.
    2. Нейното поле беше намалено като размер - ако сте играли тенис знаете колко мащабно е това. Все едно във футбола, едния отбор да има врата от край до край широка.
    Други бонуси не липсваха, но трябва да сте специалисти за да ги осмислите.

    И въпреки това, младата номер 1 в света падна от дедото. А медиите си направиха един звучен ПАС. Затвориха си очите и все едно не е било.
    А за онзи съмнителен маркетингов случай от преди половин век още правят филми.
    После се чдите защо представите ви са тоталн изкривени.

    13:11 11.01.2026

  • 3 БАНко

    2 0 Отговор
    ПО ЗАПОВЕД НА ФАШИЗИРАНИТЕ НАТООВЦЕ ПОБЕДИТЕЛКАТА БЕШЕ ОТ ДРУГА ПЛАНЕТА - ДРУГА ЗАЩОТО ИГРА С БЯЛО ЗНАМЕ ПРЕД ИМЕТО СИ , А НА НА РОДИНАТА СИ БЕЛАРУС !!!

    14:10 11.01.2026

