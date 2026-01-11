Арина Сабаленка загря за Australian Open с титлата в Бризбън

Арина Сабаленка защити трофея си на WTA 500 турнира в Бризбън, Австралия. В решителния сблъсък за титлата лидерката в световната ранглиста подчини украинката Марта Костюк с 6:4, 6:3. Двубоят на централния корт продължи час и 18 минути, като беларускинята демонстрира пълна доминация.
В откриващия сет водачката в схемата бе безпогрешна при първото си подаване със 100% ефективност, а на втори сервис записа 45%. Тя успя да реализира два пробива срещу един за Костюк, което се оказа решаващо за изхода на частта.
Във втория сет Сабаленка запази високото темпо, печелейки 70% от точките на първи сервис и впечатляващите 78% на втори. Единствен брейк в нейна полза бе достатъчен, за да затвори мача и да вдигне купата.
След този успех Сабаленка остава твърдо на върха в женския тенис с актив от 10 870 точки. От утре Марта Костюк ще заеме 20-а позиция в света с 1983 точки. Следващото голямо предизвикателство и за двете тенисистки е Откритото първенство на Австралия, чиято основна схема стартира на 18 януари.
1 цербер
13:05 11.01.2026
2 не ви информираха
Совен сабичък опонент, тя получи следните бонуси:
1. Сервисите бяха само по 1 удар, за да не е изгодно първият да се рискува за ас - най-силният елемент в играта на опонента й.
2. Нейното поле беше намалено като размер - ако сте играли тенис знаете колко мащабно е това. Все едно във футбола, едния отбор да има врата от край до край широка.
Други бонуси не липсваха, но трябва да сте специалисти за да ги осмислите.
И въпреки това, младата номер 1 в света падна от дедото. А медиите си направиха един звучен ПАС. Затвориха си очите и все едно не е било.
А за онзи съмнителен маркетингов случай от преди половин век още правят филми.
После се чдите защо представите ви са тоталн изкривени.
13:11 11.01.2026
3 БАНко
14:10 11.01.2026