Новини
Спорт »
Тенис »
Силите на Иван Иванов не стигнаха за нов триумф в Испания

11 Януари, 2026 13:26 729 0

  • иван иванов-
  • тенис-
  • тенис на корт

Българинът отстъпи във финала на турнира от веригата ITF в Манакор

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Най-добрият ни тенисист при подрастващите Иван Иванов не намери сили за последната крачка и отстъпи във финала на турнира от веригата ITF в Манакор. Българинът загуби от руснака Ярослав Демин с 2:6, 0:6.

Основната причина за убедителното поражение вероятно се крие в натрупаната умора. В предните дни Иванов изигра серия от изтощителни и многочасови мачове, които в крайна сметка изцедиха физическите му сили. Във финалния сблъсък варненецът опита да се съпротивлява в началото на първата част, но след двата пробива на Демин, интригата в мача изчезна.

Въпреки тежката загуба на финала, представянето на Иван Иванов в Испания остава изключително престижно, като той отново доказа, че притежава потенциал за големия тенис.


