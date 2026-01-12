Новини
Левандовски: Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно

12 Януари, 2026 07:29 640 0

Играхме добре и в двете полувремена

Левандовски: Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Нападателят на Барселона Роберт Левандовски заяви след триумфа за Суперкупата на Испания, че Реал Мадрид е играл много нисък блок, което е затруднило изключително много каталунците.

“Много съм щастлив. Имаме още една титла. Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно. Играхме добре и в двете полувремена. Важното е, че спечелихме.

Левандовски: Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно

Реал Мадрид игра с много нисък блок и ние се опитахме да намерим пространства за отбелязването на голове. Нужно ни беше търпение. Много съм щастлив, че спечелихме.

Рафиня винаги е там в правилните моменти. Много е опасен. Спечелихме като отбор”, каза Левандовски.


