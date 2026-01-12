Карлос Насар: България върви напред във всеки един спорт

Щангистът Карлос Насар даде интервю за Gong.bg. По-рано днес той беше част от обявяването на "Отборът на шампионите".

Карлос, през 2025 г. отново спечели всичко възможно, а в добавка направи и 3 световни рекорда. Сега обаче си номиниран и за Спортист номер 1 на света, в компанията на Карлос Алкарас, Макс Верстапен, Арманд Дуплантис, Килиан Мбапе...

- Чувствам се много добре в тази компания. Чувствам се много горд. Радвам се, че успявам да надграждам и правя една голяма стъпка напред. Надявам се да отивам все по-напред в тази класация. Правя всичко възможно да подобрявам себе си и успехите си. Това е изключителна радост за мен.

Започна ли вече подготовката за европейското в Батуми. Предполагам, че целта е ясна - титлата?

- Целта ми е европейска титла и в момента работим здраво аз и моят екип.

Този път няма да ги има иранците, с изключение на Киануш Ростами, който се състезава за Косово. Откъде очакваш най-сериозна конкуренция в Грузия?

- Честно казано не очаквам да има голяма конкуренция в Батуми. Справял съм се доста пъти с тези атлети. Може и да има някой, за който сега да не се сещам, защото не съм гледал стартовия лист, със сигурност, световното ще бъде голямата ми цел, а европейското в Батуми е стъпка към успехите ми. Така започваме годината, отскоро започнах подготовка, а както знаете, няма да се спира през цялата година. Каквито и трудности да дойдат, иранци да дойдат, каквито искат да дойдат, ние трябва да сме готови, така че както миналата година на европейското, така и сега, ще дам всичко от себе си и тази година.

Предстои Спортист на годината. Очакваш ли да спечелиш за втора поредна година отличието, макар че и тази година конкуренцията ще е огромна?

- Нямам предположения. Бих се радвал, ако спечеля Спортист на годината. Това е голям приз за мен, но бих се радвал за всеки един атлет, тъй като в тази награда участват всички спортове и е трудно да сравняваш на кой успехите са по-добри. Всички заслужават тази награда. Познавам доста от атлетите, гордея се с тях, пожелавам им тази награда. А пък дори и да не я спечелят, трябва да знаят, че всички се гордеем с тях и ги обичаме.

Радва ли те това, че България започна да ражда толкова талантливи млади спортисти, че дори ти, който си на крехка възраст, изгледаш вече като един вид ветеран?

- Това за мен е една голяма радост. Всяка следващата година се случват нови изненади в спорта ни, България върви напред във всеки един спорт. Това е една изключителна радост за народа, защото спортът е духа на един народ. А нашите спортисти правят всичко възможно духът да е на високо. Така, че няма как да не ни радва.

Няма как да не питам и дали следиш отблизо строежа на новия стадион на ЦСКА - твоят любим отбор?

- Очаквам с нетърпние да стъпим на новия стадион, да започнем да трупаме победи и да започнем да правим история на този стадион.