Леброн Джеймс записа рекорд в НБА

Звездите Леброн Джеймс и Лука Дончич бяха в основата за успеха на Лос Анджелис Лейкърс със 141:116 над Атланта Хоукс. По този начин „езерняците“ спряха серията си от три поредни загуби в НБА.

Крал Леброн остана съвсем близо до трипъл-дабъл – 31 точки, 10 асистенции и девет борби. Така той подобри рекорда на Робърт Париш за най-много дабъл-дабъли на играчи, прехвърлили 40 години. Легендата на Бостън Селтикс е с 22, докато Джеймс вече има 23.

Лука Дончич вкара 27 точки и направи 12 асистенции. Деандре Айтън е третият баскетболист на Лейкърс в мача с дабъл-дабъл – 17 точки и 18 борби. Никейл Алекзандър-Уокър наниза 26 точки за Атланта, а Си Джей Макалъм добави 25.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НБА

Маями Хийт – Финикс Сънс 127:121

Хюстън Рокетс – Чикаго Булс 119:113

Милуоки Бъкс – Минесота Тимбъруулвс 106:139

Ню Орлийнс Пеликанс – Денвър Нъгетс 116:122

Оклахома Сити Тъндър – Сан Антонио Спърс 119:98

Лос Анджелис Лейкърс – Атланта Хоукс 141:116

Голдън Стейт Уориърс – Портланд Трейл Блейзърс 119:97