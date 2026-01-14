Новини
Леброн Джеймс записа рекорд в НБА

Леброн Джеймс записа рекорд в НБА

14 Януари, 2026

Лос Анджелис Лейкърс победи Атланта Хоукс със 141:116

Леброн Джеймс записа рекорд в НБА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездите Леброн Джеймс и Лука Дончич бяха в основата за успеха на Лос Анджелис Лейкърс със 141:116 над Атланта Хоукс. По този начин „езерняците“ спряха серията си от три поредни загуби в НБА.

Крал Леброн остана съвсем близо до трипъл-дабъл – 31 точки, 10 асистенции и девет борби. Така той подобри рекорда на Робърт Париш за най-много дабъл-дабъли на играчи, прехвърлили 40 години. Легендата на Бостън Селтикс е с 22, докато Джеймс вече има 23.

Лука Дончич вкара 27 точки и направи 12 асистенции. Деандре Айтън е третият баскетболист на Лейкърс в мача с дабъл-дабъл – 17 точки и 18 борби. Никейл Алекзандър-Уокър наниза 26 точки за Атланта, а Си Джей Макалъм добави 25.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НБА
Маями Хийт – Финикс Сънс 127:121
Хюстън Рокетс – Чикаго Булс 119:113
Милуоки Бъкс – Минесота Тимбъруулвс 106:139
Ню Орлийнс Пеликанс – Денвър Нъгетс 116:122
Оклахома Сити Тъндър – Сан Антонио Спърс 119:98
Лос Анджелис Лейкърс – Атланта Хоукс 141:116
Голдън Стейт Уориърс – Портланд Трейл Блейзърс 119:97


