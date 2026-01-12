Елитът в световния сноуборд се събира в Банско този уикенд

Най-добрите състезатели по алпийски сноуборд ще участват в Световната купа в Банско на 17 и 18 януари. Това обяви на специална пресконференция, посветена на състезанието, Цеко Минев – президент на Българската федерация по ски.

Заявки за участие са подали 127 сноубордисти от 20 нации.

„Световната купа отново ще бъде най-голямото състезание в България през зимата. Предизвикателството е много голямо, но съм сигурен, че с усилията на всички екипи, които вече имат достатъчно опит от предишните Световни купи, ще се справим отлично. Надявам се еталонът за провеждане на Световни купи, който Банско е показал пред Международната федерация, да се повтори и оценката, която ще получим, отново да бъде максималната. Вярваме, че и времето ще бъде с нас, за да може всичко да се проведе по перфектен начин. Всички най-големи звезди в паралелните дисциплини на сноуборда са заявили участие в Банско. Стартовете на 17 и 18 януари са последните, които дават право за спечелване на квоти за Олимпиадата в Милано и Кортина. Така че от състезателна гледна точка всичко ще бъде на максимум“, коментира пред медиите президентът на БФСки Цеко Минев.

Той допълни, че България ще бъде представена с най-добрите си състезатели, начело с Радослав Янков, Тервел Замфиров, Малена Замфирова, Петър Гергьовски, Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев. Общо за България ще стартират шестима мъже и шест жени.

Сред звездите, заявили участие, са актуалните олимпийски шампиони в дисциплината Естер Ледецка (Чехия) и Бенямин Карл (Австрия), както и трима от последните победители на Световната купа в Банско през 2025 г. – Андреас Промегер (Австрия), Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), двукратна победителка преди година, и другата актуална звезда Цубаки Мики (Япония).

До момента България има сигурни две квоти при мъжете – за Радослав Янков и Тервел Замфиров, и една при жените – за Малена Замфирова. С реални шансове за олимпийски квоти са още Александър Кръшняк и Петър Гергьовски, които миналата седмица заеха съответно второ и първо място на Европейската купа във Фолгария.

„Нашата цел е да имаме пълен отбор от четирима представители при мъжете на Олимпиадата. Това ще бъде най-доброто, което може да се случи. Стискам палци да видим българска победа или поне български подиум през уикенда“, допълни Минев.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски подчерта, че градът вече е направил „летящ старт“ в зимния сезон с коледно-новогодишните празници и е напълно готов да посрещне най-добрите състезатели в света в сноуборда.

„Всички организации около Световната купа, които зависят от община Банско, са направени. Големият опит, натрупан през времето – а именно четвърт век, откакто ски зоната работи в този си вид – ми дава голяма увереност във всичко, което правим, и във всички предизвикателства, които евентуално биха се появили. Работим в синхрон с Българската федерация по ски и с концесионера „Юлен“ АД, с туристическия бизнес, органите на реда и всички институции, ангажирани с провеждането на Световната купа. За нас в Банско е много важно провеждането на състезания от Световната купа, защото те имат положителен и дългосрочен ефект върху имиджа на града, който се проявява не само през зимния сезон, а се отразява и върху всички други сезони“, заяви Баненски.

Заместник-председателят на БФСки Георги Бобев посочи, че организацията върви по план и очакванията са за сериозен медиен и зрителски интерес.

„Ангажирали сме голям екип от хора в различни звена. Подготовката на трасето и свързаната с него инфраструктура вървят по план. Очаквам едно сериозно и голямо домакинство, което ще бъде показано по над 20 телевизии в целия свят“, каза Бобев, който благодари на Министерството на младежта и спорта и на всички спонсори за подкрепата.

Той уточни, че стартовете в събота и неделя ще бъдат при вход свободен за зрителите. Достъпът до Бъндеришка поляна ще се осъществява с лифт и със специализиран транспорт от долната станция на кабинковия лифт, като пътят ще бъде затворен за автомобили.

Рейс директорът на състезанието Виктор Гичев заяви, че условията позволяват провеждането на олимпийската дисциплина паралелен гигантски слалом и че няма притеснения трасето да бъде скъсявано.

Цеко Минев допълни, че добрата организация на Световната купа в Банско гарантира домакинства на най-високо ниво и в следващите години. Според договореностите, всяка втора година в Банско ще има стартове от Световната купа по алпийски ски за мъже, а в останалите години – състезания от Световната купа при жените или по сноуборд.

Преди стартовете в Банско българските сноубордисти ще участват и в надпревари в Бад Гащайн, като във вторник е индивидуалният старт, а в сряда – отборната надпревара, в която България ще бъде представена от Тервел Замфиров и Малена Замфирова.