Лавина отне живота на олимпийски медалист в сноуборда

Олимпийският медалист в сноубордя Уели Кестенхолц почина на 50-годишна възраст след инцидент във Валеските Алпи, съобщиха от швейцарската федерация по ски във вторник. Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра.

Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист.

Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница, докато сноубордистът е отнесен от лавината.

Уели Кестенхолц спечели бронзово отличие в гигантския слалом по време на олимпийските игри през 1998 година в Нагано, Япония.