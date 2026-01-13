Новини
Спорт »
Други спортове »
Лавина отне живота на олимпийски медалист в сноуборда

Лавина отне живота на олимпийски медалист в сноуборда

13 Януари, 2026 19:29 905 3

  • уели кестенхолц-
  • сноуборд-
  • спорт-
  • починал-
  • лавина

Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра

Лавина отне живота на олимпийски медалист в сноуборда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийският медалист в сноубордя Уели Кестенхолц почина на 50-годишна възраст след инцидент във Валеските Алпи, съобщиха от швейцарската федерация по ски във вторник. Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра.

Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист.

Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница, докато сноубордистът е отнесен от лавината.

Уели Кестенхолц спечели бронзово отличие в гигантския слалом по време на олимпийските игри през 1998 година в Нагано, Япония.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Природата не

    4 0 Отговор
    Признава шампиони - прекалената самонадеяност не прощава!

    19:46 13.01.2026

  • 2 Адреналинът

    3 0 Отговор
    е до време, природата ти показва своите граници, ако мислиш че ще я победиш, си на грешен път, краят е ..... 2,50 метра под земята или 4.000 градуса, след това.... тишина. Амин

    20:10 13.01.2026

  • 3 Никой не може да предвиди

    0 0 Отговор
    И избегне събитията в природата ,случайностите един път носят щастие друг път нещастие за хората ,ако си стоят в урбанизираните територии няма да имат такива проблеми

    20:44 13.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ