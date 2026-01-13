Отборът на Трапани е изваден от баскетболното първенство на Италия заради сериозен скандал

Италианският баскетболен клуб Трапани беше официално изключен от шампионата, след решение на Спортния съдия. Санкцията идва след поредица от скандални ситуации, кулминацията на които бе мачът срещу Тренто, продължил едва няколко минути.

В двубоя от последния кръг Трапани се появи на терена с едва трима основни играчи, подпомогнати от състезатели от юношеските формации. Срещата беше прекратена още в първата четвърт поради недостатъчен брой играчи, което предизвика сериозно недоволство и постави под съмнение спортната коректност на участието на отбора.

Клубът вече беше наказан с отнемане на 10 точки, след като в няколко поредни мача не разполагаше с пълноценен състав. Според федерацията, това поведение представлява съзнателно нарушаване на равнопоставеността между отборите и компрометира самото първенство.

В мотивите си Спортният съдия посочва, че излизането на терена с отбор, който очевидно не е в състояние да се състезава, се приравнява на реален отказ от мача, независимо че срещата формално е започнала. По тази причина беше взето решение за изключване на Трапани от шампионата.

Случаят се възприема като сериозен удар по имиджа на италианския баскетбол, но и като ясен сигнал, че подобни практики няма да бъдат толерирани в професионалния спорт.