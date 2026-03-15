Левски с минимална победа в Стара Загора и отново дръпна на Лудогорец 9 точки

Левски постигна изключително трудна победа при гостуването си на Берое, за която се наложи и да потрепери. Сблъсъкът стартира наглед неочаквано с гол на заралии още в първия четвърт час, но той бе отменен заради нарушение, за да се стигне до 61-ата минута, когато “сините” посредством капитана си Георги Костадинов пробиха “зелената стена” и станахме свидетели на единствения гол в двубоя, оформил крайното 1:0 за лидера в класирането под Аязмото.

Левски очаквано стартира със самочувствие и наложи ранен натиск, като столичани опитаха да наложат натиск от самото начало, но Жауме Валенс и отбраната пред него действаха отлично.

Впуснали се в атака, “сините” напълно загърбиха задачите си в защитната фаза на играта и след последователни неточности от двойката централни защитници Кристиян Димитров и Стипе Вуликич, то Факундо Аларкон излезе очи в очи със Светослав Вуцов и отбеляза за 1:0 в първия четвърт час. Впоследствие главният съдия Станимир Тренчев видя нарушение в атака срещу хърватския бранител и попадението не бе зачетено.

Същевременно руслото на двубоя остана все така същото и лидерът в класирането владееше топката в огромни времеви периоди, докато заралии се стараеха максимално често да накъсват играта посредством нарушения, с което печелеха допълнителни секунди.

В 33-ата минута се откри удобна позиция за удар пред Алдаир, намерен по страхотен начин от визията на Акрам Бурас, но изстрелът на португалския защитник прелетя покрай вратата.

До края на полувремето опитите на Левски да разсече отбраната на Берое така и не се увенчаха с успех, предвид факта че защитата на “зелените” изглеждаше като своеобразна стена, която е далеч от това да се пропука.

На почивката Хулио Веласкес в типично свой стил мигновено реагира с извършването на смяна и включи Карлос Охене в игра, заменяйки Стипе Вуликич.

В 58-ата минута именно влезлият от пейката Охене изстреля същински снаряд от границата на наказателното поле, но за радост на домакините, топката не намери очертанията и профуча покрай гредата.

Скоро след това многобройните центрирания на “сините” доведоха до желания от отбора резултат, след като подаване от пряк свободен удар на Мазир Сула бе превъзходно засечено с глава от капитана Георги Костадинов, който изпрати топката неспасяемо в мрежата на Берое и откри резултата под Аязмото.

Впоследствие гостите потърсиха и вкарването на второ попадение, с което наглед да предрешат събитията, но до създаването на нещо по-опасно не се стигаше и защитата на Берое предотвратяваше всички ситуации.

Малко след навлизането в последините 20 минути на срещата се стигна до спорен момент, при който обичайният заподозрян Армстронг Око-Флекс се строполи в наказателното поле на домакините, но Станимир Тренчев взе решение, че няма основателна причина да посочи бялата точка.

Берое - Левски 0:1

61’ Георги Костадинов 0:1

Стартови състави:

Берое: 13. Жауме Валенс, 30. Сантиаго Брунели, 3. Хуан Саломони, 23. Тижан Сона, 4. Факундо Константини, 12. Давид Валверде, 11. Исмаел Ферер, 15. Факундо Алакрон, 25. Жоао Мигел, 17. Уесли Дуал, 7. Хуан Пинеда

Левски: 1. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 6. Стипе Вуликич, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 17. Еветон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа