Лийдс и Илия Груев с равенство срещу Кристъл Палас

Кристъл Палас и Лийдс завършиха 0:0 в мач от 30-ия кръг на Висшата лига. Родният национал Илия Груев влезе на почивката и записа солидни 45 минути в мача. След този резултат домакините са 14-и с 39 точки, докато йоркширци са 15-и с 32 пункта и ще водят здрава битка за своето оцеляване.

В 14-ата минута Брендън Аарънсън от Лийдс излезе на отлична позиция за стрелба, би с левия крак, но неточно, а след това Исмаила Сар от домакините също пропусна.

Голямата драма дойде в края на първата част. Първо в 45-ата минута Доминик Калвърт-Люин пропусна дузпа за Лийдс. Той не уцели вратата от бялата точка. Нарушението беше отсъдено за глупава игра с ръка на Уил Хюз, който я вдигна високо и блокира удар с глава на Яка Бийол. След това пък Габриел Гудмундсон от Лийдс получи втори жълт картон, след като фаулира Исмаил Сар в средата на терена. Първоначално реферът му даде втори жълт, но без да му вдигне червен. След консултация със своя екип обаче реферът изгони играча на йоркширци.

С Илия Груев на терена през втората част Лийдс се бранеше много добре. Все пак в 81-ата минута Джеферсон Лерма отбеляза гол за домакините, който бе отменен заради засада на Бренан Джонсън. Така срещата завърши 0:0.