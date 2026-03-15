Барселона си върна на Севиля с разгром

Барселона победи Севиля с 5:2 у дома в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Капитанът Рафиня (9', 21') реализира първите два гола за шампионите от дузпи, а след това се разписа и Дани Олмо (38'). В добавеното време на първата част Осо върна едно попадение. Рафиня оформи хеттрика си в 51-вата, а в 60-ата Жоао Кансело вкара за 5:1. Крайния резултат оформи Соу в 92-рата минута

Севиля прави слаб сезон, но точно той нанесе една от най-тежките загуби на Барса досега - 4:1 през октомври.

Това бе първи двубой на "Камп Ноу" с увеличен капацитет до 62 567 зрители. Лиценз за това беше издаден само преди дни, след като досега можеха да влизат най-много 45 401 души. Многото фенове на домакините бяха допълнително зарадвани и от завръщането в игра на Гави, който близо седем месеца лекуваше контузия. Сега халфът записа десетина минути в края - при това с капитанската лента.

Ламин Ямал не беше титуляр за домакините, което беше една от новините в състава на Ханзи Флик. Вместо него започна Рууни Бардагджи. Другата новина беше включането на 18-годишния Чави Еспарт още от началото. Той е юноша на клуба и действа като десен бек. За него това беше дебют в Ла Лига, като преди това в първия тим той имаше само две минути - срещу Нюкасъл в Шампионската лига по-рано през седмицата. Ветеранът и бивш нападател на Барса Алексис Санчес беше титуляр за Севиля.

Шампионите бързо взеха преднина, след като още в 9-ата минута Рафиня реализира от бялата точка в стил "Паненка". Дузпата беше спечелена от Жоао Кансело.

Севилци имаха шанс да изравнят чрез Осо в 14-тата, но ударът му беше слаб и Жоан Гарсия улови с лекота.

Скоро след това каталунците си спечелиха още една дузпа, която Рафиня също реализира - в 21-вата минута. Този път тя беше отсъдена след намесата на ВАР, а причината беше игра с ръка на Хосе Анхел Кармона след нов пробив на Кансело.

В последвалите минути се видя, че гостите като че ли вече се бяха предали. Те с нищо не успяваха да притесняват защитата на Барса и третият гол за домакините беше въпрос на време.

Той дойде в 38-ата, когато Марк Бернал намери връхлитащия Дани Олмо, който беше точен за 3:0.

Губещият се до момента Роберт Левандовски получи шанс да забие четвърти гол в 45-ата, но от няколко метра пропусна с глава.

Това обаче не беше всичко за тази първа част, защото остана време точно преди края му Осо да намали изоставането на Севиля.

Все пак гостите не се бяха предали, защото още на полувремето направиха три смени. В редиците на Барса пък Педри беше заменен от Фермин Лопес.

Много след всичко беше решено, тъй като в 51-вата Рафиня наниза своя трети гол в двубоя - 4:1.

Девет минути трябваха на каталунците да стигнат до петия си гол. Този път точен беше Жоао Кансело - 5:1.

По-късно в срещата се появи Роналд Араухо, който в 69-ата пропусна 100-процентов шанс за гол. Положения имаха и футболистите на Севиля, като на два пъти Жоан Гарсия се намеси отлично.

Малшансът продължи да преследва Левандовски, като негов шут в 78-ата също не успя да стигне до мрежата. В 84-тата пък полякът даже се оказа сам срещу вратаря, но пак пропусна.