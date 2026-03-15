Ливърпул се провали срещу Тотнъм!

15 Март, 2026 20:29 916 2

Двата тима завършиха 1:1 на “Анфийлд”

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Тотнъм завършиха при резултат 1:1 на “Анфийлд”. Доминик Собослай откри резултата в 18-ата минута. Ричарлисон изравни в 90-ата минута.

Мърсисайдци владееха повече топката, но без да създават опасни ситуации. В десетата минута Виртц намери Гакпо, но той прати топката над вратата. При ответната атака Ричарлисон изведе Соланке, който напредна в наказателното поле и опита да намери Соуса, но защитата се справи. Секунди по-късно Соуса отправи великолепен изстрел от дистанция, но неговият бразилски сънародник Алисон отговори с отлично спасяване. В 18-ата минута Собослай даде преднина на домакините след прекрасно изпълнение от пряк свободен удар.

След гола последва Ливърпул имаше контрол върху случващото се на терена. Гравенберх можеше да удвои аванса. Нидерландецът си освободи пространство за удар и стреля, но не достатъчно точно. Следващите атаки на домакините не бяха особено успешни. Най-добрата ситуация се откри пред Нгумоа, но изстрелът му бе блокиран. В 36-ата минута Гакпо бе близо до гол. Той отправи хубав удар, но Викарио докосна топката и тя се удари в гредата.

Малко преди почивката Ван Дайк се озова на добра позиция в близост до вратата. Той отклони топката, но нямаше кой да се възползва от подаването и да я засече. Секунди по-късно Тотнъм създаде една от редките си възможности, но тя бе доста добра. Центриране на Тел намери Ричарлисон, който стреля с глава, но прати топката покрай вратата. В добавеното време “шпорите” имаха нов шанс след ъглов удар. Ричарлисон отново игра с глава, а този път Алисон се намеси и спаси.

В началото на втората част Ливърпул направи опит да си направи мача по-спокоен с втори гол. След отлична атака Нгумоа бе на добра позиция и стреля, но прати топката покрай вратата. Секунди по-късно 17-годишният талант отправи нов изстрел, като топката отиде в ръцете на Викарио. Защитата на “червените” не бе особено стабилна и след дълго изритване от вратаря на съперника Ричарлисон се озова почти сам срещу Алисон. Бразилецът бе притиснат от Ван Дайк и стреля, докато падаше, а Алисон отрази изстрела.

Слот направи тройна смяна в 64-ата минута и на терена се появиха Салах, Екитике и Къртис Джоунс. Те веднага освежиха нападението на мърсисайдци и напрежението пред вратата на Викарио се увеличи. Екитике и Салах не се възползваха от добри ситуации. Французинът стреля крайно неточно, а малко по-късно подаде на египтянина, чийто удар бе блокиран. Междувременно Ричарлисон направи нов пропуск пред другата врата, след като отправи удар, който не затрудни особено Алисон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    с циркаджалъци и маймунджулуци голове не се вкарват, ама феновете се кефели, накрая чакаме собослай да отбележи от наказателен, толкоз от Арне, най слабата селекция на Ливерпул от много години !!!

    20:43 15.03.2026

  • 2 Мдаааа

    0 0 Отговор
    ИСКАТ ДС СПАСЯТ ТЕЗИ ТЕЗИ НЕГОДНИЦИ .

    21:09 15.03.2026

