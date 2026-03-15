Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш член на Изпълкома: Христо Янев не става, ЦСКА се отърва с най-малкото в Разград

15 Март, 2026 20:01 875 5

  • петър величков-
  • футбол-
  • цска-
  • лудогорец

Играта им не стигна дори за по-нормална загуба

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият член на Изпълкома - Петър Величков, коментира поражението на ЦСКА от Лудогорец в Разград. „Червените“ загубиха гостуването на „Хювефарма арена“ с 0:3.

По думите на Величков, треньорът Христо Янев не е подходящ за ЦСКА.

Ето какво написа той в социалните мрежи след мача:

„Гледах Лудогорец-ЦСКА. 3:0. Най-малкото с което се отърваха Армейците. Играта им не стигна дори за по-нормална загуба. Толкова с треньор водил само отбори пред “изпадане” и то с променлив успех. Да не се заблуждаваме , Янев не става за ЦСКА. Гриша Ганчев му осигури купа на България с ЦСКА от В група и после Пирин, Ботев Враца и до там.

ЦСКА на Томаш дори беше по-силен с по-слаби играчи и два трансферни прозореца провалени от Торба-Акъллията Методи Томанов, в които на Томаш не беше осигурен нито един от желаните от него играчи. Томаш от три мача с ЦСКА срещу Лудогорец завърши един наравно и загуби два с по 1:0. Янев в един само мач взе 3 гола .

Явно след като търпението на собственика на ЦСКА не стигна за да остави Томаш да работи малко по-дългосрочно на треньорския пост в ЦСКА е нужен класен чужденец. От българските треньори , ако правилно си спомням само Петър Хубчев, Илиян Илиев и Александър Томаш са класирали отборите си между 2ро и 4то място в българския шампионат. Смешковци, като Стойчо Стоев и Станислав Генчев на чело на Лудогорец няма какво да броим. Там титлите са “ясни”.

Бат Гошо е неколкократен Шампион с Лудогорец , но е вече на възраст.

Хубчев се бори със здравословни проблеми, Илиян Илиев ще напусне Черно Море само заради работа в чужбина, а Томаш ще трябва да изчака няколко години за да води отново ЦСКА.

Така, че ако ЦСКА иска нещо повече от 4-5 място е нужен сериозен специалист, чужденец начело на отбора и добри селекции, които е ясно, че Томанов не може да направи по причини кристално ясни на всеки , който малко поне следи футбола в България.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Казанската афера

    5 2 Отговор
    Адвокат без спечелено дело,защо ни занимавате с неудачници?

    20:15 15.03.2026

  • 2 Ддд

    6 2 Отговор
    Заради такива многознайковци като този, Х.Янев пое ЦСКА на предпоследно място. Лудогорец играе непостоянно. Вече няма евротурнири и хвърля всичко в първенството, докато до преди седмица не беше така. Този лови шарани в мътни води.

    20:18 15.03.2026

  • 3 Гуцката

    1 2 Отговор
    Тоя не става. Това е къс по пас из между приятели. Едните взимат топките за шампионата, другите мачовете за купата. И едните и другите са на финал. Е не е сигурно дали ще го вземат, но поне ще имат 4 мача- мики маус. Което си е бонус одурма от всякъде!

    20:33 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГНГ

    1 0 Отговор
    Глупости. Христо Янев си е доста добър треньор, вдигна им отбора на крака. Но класата си е класа, колкото и да не им се иска да го признаят цесекарите.

    20:54 15.03.2026

