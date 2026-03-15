Реал Мадрид иска да се раздели с полузащитник, постави му цена

Реал Мадрид иска да се раздели с полузащитник, постави му цена

15 Март, 2026 19:30 825 0

  • едуардо камавинга-
  • реал мадрид-
  • футбол

От испанския гранд са готови да разглеждат оферти за френския национал през летния трансферен прозорец

Реал Мадрид иска да се раздели с полузащитник, постави му цена - 1
Павел Ковачев

Ръководството на Реал Мадрид е готово да се раздели с полузащитника на тима Едуардо Камавинга.

От испанския гранд са готови да разглеждат оферти за френския национал през летния трансферен прозорец. Според авторитетното издание „Марка“, от клуба са поставили и минимална конкретна цена за футболиста си, която е в размер на 50 млн. евро.

В последните месеци се заговори за интерес към Камавинга от няколко английски клуба, но до официална оферта през зимата така и не се стигна.

Бъдещето на Камавинга на „Сантяго Бернабеу“ ще зависи и от това на наставника на тима Алваро Арбелоа. Очаква се специалистът да напусне поста си си след края на сезона. Не е изключена и възможността обаче той да продължи да води „белия балет“ и през новия сезон.


