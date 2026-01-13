Ботев Пловдив настоява за сурово наказание на Левски заради Армстронг Око-Флекс

Ботев Пловдив официално обвини Левски София в неправомерни действия по отношение на звездния си нападател Армстронг Око-Флекс. „Канарчетата“ твърдят, че столичният гранд е пристъпил границите на допустимото, като е осъществил директен контакт с бащата на ирландския голмайстор и дори е договорил личните му условия, без да има разрешение от пловдивския клуб.

Ръководството на Ботев Пловдив не остана безучастно и внесе официален сигнал до Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз.

В позицията си „жълто-черните“ настояват за тежки санкции срещу Левски, включително и забрана за картотекиране на нови футболисти – наказание, което би имало сериозни последици за „сините“ в предстоящите трансферни прозорци.

Позиция на Ботев Пловдив:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официален сигнал до Дисциплинарната комисия на БФС за неправомерни разговори от страна на ПФК Левски София относно трансфер на Армстронг Око-Флекс.

Ето какво гласи сигналът на „жълто-черния“ клуб:

Футболистът АРМСТРОНГ ОКО ФЛЕКС, роден на 02.03.2002 г. в Република Ирландия, е картотекиран в ПФК Ботев Пловдив и има действащ професионален договор, сключен на 25.08.2025 г. със срок до 30.06.2027 г.

На 12.01.2026 г. ръководството на ПФК Ботев Пловдив установи, че без знанието и без писменото разрешение на клуба представители на ПФК Левски София са осъществили контакт с футболиста чрез неговия баща.

В комуникацията с бащата на футболиста се установи, че в рамките на този контакт са били договорени личните условия на футболиста с ПФК Левски София, което надхвърля допустимия „информативен интерес“ и представлява нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.).

Горените факти се доказват от кореспонденция в приложението WhatsApp, водена между пълномощника на изпълнителния директор Илко Копарански и бащата на футболиста, в която последният изрично заявява, че:

• от конкретния футболен клуб са се свързали с него и

• личните условия на футболиста вече са уговорени.

С гореописаните действия ПФК Левски София нарушава чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите на БФС (ред. юни 2024 г.), който изрично забранява на клуб да влиза в контакт или преговори с футболист с действащ договор с друг клуб без писмено разрешение на настоящия клуб, ако до изтичането му остават повече от 6 месеца.

Посочените действия на ПФК Левски София нарушават и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с Правилника на FIFA за статута и трансферите на футболистите (RSTP).

В случая фактът, че контактът е осъществен чрез бащата на футболиста не освобождава клуба от отговорност, тъй като съобразно практиката на FIFA и CAS подобни действия представляват опит за заобикаляне на въведените правила за договорна стабилност и същите биват последователно санкционирани от дисциплинарната практика, както на футболната организация, така и на арбитражния съд.

Искане:

С оглед на гореизложеното, Ви моля след установяване на извършеното нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.) да наложите предвиденото в чл. 8, ал. 4 от Правилника дисциплинарно наказание, а именно – забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период.

Доказателства:

Извлечение от WhatsApp кореспонденция с бащата на футболиста, от които е видно признанието за осъществен контакт и уговорени лични условия;

Копие от договора на АРМСТРОНГ ОКО ФЛЕКС с ПФК Ботев Пловдив.

Моля след становището на ПФК Левски София да ни бъде предоставена възможност при нужда да представим нови доказателства, както и да направим съответните доказателствени искания.

С уважение,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив"