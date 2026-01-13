Новини
Левски започна контролите с равенство срещу унгарци

13 Януари, 2026 16:07 345 0

"Сините" въртят 0:0 с Нидерхаза

Левски започна контролите с равенство срещу унгарци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски стартира зимната си подготовка в Турция с равенство 0:0 с унгарския Нидерхаза.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на унгарците. Светослав Вуцов намери Мустафа Сангаре, който проби и стреля с десния крак, но кълбото прелетя на сантиметри от целта. В 4-ата минута "сините" отново бяха близо до гола, след като Акрам Бурас намери на фланга Марин Петков. Капитанът финтира бранител и центрира. След разбъркване топката се озова в краката на Рилдо, който от няколко метра не успя да открие резултата.

Футболистите на Ниредхаза отговориха с удар на централния нападател Брайт Едомуони, но топката премина далеч от десния страничен стълб.

В 35-ата минута старши треньорът на столичани Хулио Веласкес направи принудителна смяна. На мястото на Оливер Камдем в игра се появи Никола Серафимов.

След края на първата част испанският специалист направи много промени. В игра се появиха Мартин Луков, Фабио Лима, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Мазир Сула и Карл Фабиен.

В 53-ата минута Мустафа Сангаре направи поредния си мощен пробив. Нападателят претича с топка над 40 метра, след което си нагласи кълбото на своя десен крак, но ударът му не намери целта.

В 83-ата минута Марин Петков направи пробив през центъра на терена, който завърши с удар, но кълбото попадна право в ръцете на вратаря на унгарците.

До края на проверката "сините" контролираха по-добре топката, но не успяха да създадат ново положение, с което да се поздравят с победата.

Следващата проверка за "сините" е на 17 януари срещу Войводина.

ЛЕВСКИ - НИРЕДХАЗА 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 10. Асен Митков, 47. Акрам Бурас, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре

Ниредхаза: 63. Даниел Ковач, 98. Мелдин Дрешкович, 15. Атила Темесвари, 31. Левенте Катона, 66. Барна Бенченлейтнер, 10. Балаш Манер, 12. Милан Ковач, 55. Балинт Катона, 14. Доминик Наги, 20. Дориан Бабунски, 34. Брайт Едомуони


