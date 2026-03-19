Случаят "Петрохан- Околчица": Още на 3 февруари МВР са знаели къде е кемперът на Калушев

От българското представителство на „Мерцедес“ още на 3 февруари са посочили на МВР къде се намира издирваният кемпер на Ивайло Калушев, научи агенция BulNews.
Това се случва ден, след като на 2 февруари, понеделник, в хижа „Петрохан“ са намерени труповете на 49-годишния Ивайло Иванов, на 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. При първоначалните разпити на Деян Илиев-Мексиканеца става ясно, че го няма кемперът на Ивайло Калушев, който е заминал в неделя заедно с Николай Златков и Александър Макулев.
По тази причина разследващите в София изпращат новобранец от екипа до „Мерцедес“ с молба да опитат по GPS-са да открият къде се намират тримата мъже. От фирмата бързо установяват, че кемперът е спрян в планината над врачанското село Згориград. Един час по-късно тази информация е докладвана на МВР.
И тук започват да валят въпросите:
- Разследващите в столицата сподели ли са местонахождението на Калушев и компания с колегите си във Враца. Ако отговорът е НЕ - защо?
- Ако МВР във Враца е било уведомено от София за данните от „Мерцедес“, защо не е успяло да открие кемпера?
- Издирван ли е изобщо?
- Във Враца има достатъчно опитни планинари, които знаят всички пътища в Балкана. И за обикновените анализатори е ясно, че за да стигне до дадена точка, на кемпера му е необходим път. Търсили ли са разследващите съдействие за обход на района и ако отговорът е НЕ - защо?
- Това, което не са направили криминалистите тогава, го стори няколко дни по-късно екипът на агенция BulNews. С помощта на опитен планинар ние станахме първите журналисти в света, които отидоха до поляната, на която е бил паркирал кемперът. Значи, е можело и разследващите да го направят...
- Когато на 8 февруари, неделя, откриват кемпера ковчег в района на Околчица, още на следващия ден, понеделник, местните криминалисти установяват по пътните камери кога той е влязъл във Враца и кога е излязъл от града. Оказа се, че частна камера в село Челопек е записала как кемперът отива към връх Вола. С тази информация групата на Ивайло Калушев щеше лесно да бъде намерена. Правена ли е проверка на трафика на 3 февруари - 5 дни преди да бъдат открити труповете на тримата мъже, и ако отговорът е НЕ - защо?
- Имало ли е устна заповед от тогавашния главен секретар на МВР Мирослав Рашков да се имитира дейност по заплетения случай, но да не се предприемат никакви съществени действия? Ако отговорът е ДА - защо?
- Вярно ли е, че назад в годините, като служител на „Икономическа полиция“ същият Рашков е бил опънал чадър над групата на Ивайло Калушев? Защо тези мъже са били толкова важни за висшето ръководство на МВР? Ако отговорът е ДА - защо?
1 ТОВА
2 Не ме интересува
Вие ме занимавате със хомо скандали
Сън не ме лови
3 Горски
4 Не ви вярваме въое
6 Да добавя
До коментар #4 от "Не ви вярваме въое":Майката на Николай мисля се казваше едната жертва, каза че има следи от измъчение по тялото на момчето
7 Дедо Мраз
8 Да де
До коментар #1 от "ТОВА":Ако имахме истински работеща полиция и прокуратура, всичко щеше да се развие по друг начин. Но нашите полицаи и прокурори не вършат нищо друго освен да си броят пачките с пари от огромните заплати.
9 което значи
До коментар #4 от "Не ви вярваме въое":че службите са замесени. България уби дете II част. Ако това е вярно, значи вместо държава, ние имаме частна мафия, която без притеснение си разчиства сметките и после спокойно замита следите.
10 Хипотетично
11 Още на трети февруари МВР
12 Край
13 Хотели
14 Ужас
15 борче
16 КОЛЕГИ НЕ СЕ ЗАКАЧАТ
17 СОРОС ГИ Е ПАЗИЛ
18 СКРИХА СЕ
До коментар #15 от "борче":И ДВАТА НЕРЕЗА-БОЙО И ПЕЕВ.
19 Тити на Кака
Петък е добър ден за пресконференция, мисля!
А след изнесените данни на предобедната пресконференция, петък следобед е чудесно време за арести!
