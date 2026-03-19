Случаят "Петрохан- Околчица": Още на 3 февруари МВР са знаели къде е кемперът на Калушев

Случаят "Петрохан- Околчица": Още на 3 февруари МВР са знаели къде е кемперът на Калушев

19 Март, 2026 21:38 1 559 19

- Ако МВР във Враца е било уведомено от София за данните от „Мерцедес“, защо не е успяло да открие кемпера? Издирван ли е изобщо?

Случаят "Петрохан- Околчица": Още на 3 февруари МВР са знаели къде е кемперът на Калушев - 1
От българското представителство на „Мерцедес“ още на 3 февруари са посочили на МВР къде се намира издирваният кемпер на Ивайло Калушев, научи агенция BulNews.
Това се случва ден, след като на 2 февруари, понеделник, в хижа „Петрохан“ са намерени труповете на 49-годишния Ивайло Иванов, на 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. При първоначалните разпити на Деян Илиев-Мексиканеца става ясно, че го няма кемперът на Ивайло Калушев, който е заминал в неделя заедно с Николай Златков и Александър Макулев.
По тази причина разследващите в София изпращат новобранец от екипа до „Мерцедес“ с молба да опитат по GPS-са да открият къде се намират тримата мъже. От фирмата бързо установяват, че кемперът е спрян в планината над врачанското село Згориград. Един час по-късно тази информация е докладвана на МВР.

И тук започват да валят въпросите:

- Разследващите в столицата сподели ли са местонахождението на Калушев и компания с колегите си във Враца. Ако отговорът е НЕ - защо?

- Ако МВР във Враца е било уведомено от София за данните от „Мерцедес“, защо не е успяло да открие кемпера?

- Издирван ли е изобщо?

- Във Враца има достатъчно опитни планинари, които знаят всички пътища в Балкана. И за обикновените анализатори е ясно, че за да стигне до дадена точка, на кемпера му е необходим път. Търсили ли са разследващите съдействие за обход на района и ако отговорът е НЕ - защо?

- Това, което не са направили криминалистите тогава, го стори няколко дни по-късно екипът на агенция BulNews. С помощта на опитен планинар ние станахме първите журналисти в света, които отидоха до поляната, на която е бил паркирал кемперът. Значи, е можело и разследващите да го направят...

- Когато на 8 февруари, неделя, откриват кемпера ковчег в района на Околчица, още на следващия ден, понеделник, местните криминалисти установяват по пътните камери кога той е влязъл във Враца и кога е излязъл от града. Оказа се, че частна камера в село Челопек е записала как кемперът отива към връх Вола. С тази информация групата на Ивайло Калушев щеше лесно да бъде намерена. Правена ли е проверка на трафика на 3 февруари - 5 дни преди да бъдат открити труповете на тримата мъже, и ако отговорът е НЕ - защо?

- Имало ли е устна заповед от тогавашния главен секретар на МВР Мирослав Рашков да се имитира дейност по заплетения случай, но да не се предприемат никакви съществени действия? Ако отговорът е ДА - защо?

- Вярно ли е, че назад в годините, като служител на „Икономическа полиция“ същият Рашков е бил опънал чадър над групата на Ивайло Калушев? Защо тези мъже са били толкова важни за висшето ръководство на МВР? Ако отговорът е ДА - защо?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА

    13 1 Отговор
    ГО ЗНАЕ ВСЯКО ДЕТЕ.

    Коментиран от #8

    21:41 19.03.2026

  • 2 Не ме интересува

    3 34 Отговор
    Русия е дала 4500 жертви за два дена
    Вие ме занимавате със хомо скандали

    Сън не ме лови

    21:41 19.03.2026

  • 3 Горски

    27 0 Отговор
    Цялото разследване е една голяма пародия на такова. Имам чувството, че разследващите всячески се опитват да не разследват. Или са на принципа "защо да работим, като може и да не работим" или се опитват да ни заблудят за нечия угода. Сега имамаме нов министър на вътрешните работи и разследването ще тръгне в правилната посока. Пеевско-герберските лъжци замазваха всичко. До хижата,на 100 метра от ГУГЪЛ МАПС се виждат изорани ниви,халета с нови покриви с климатици,явно в забранен за достъп район е кипяла стопанска дейност,сигурно говедовъдство,или земеделие,и сигурно хора от околните селища са работили там...в село Гинци знаят.

    21:42 19.03.2026

  • 4 Не ви вярваме въое

    22 1 Отговор
    Защо да го издирват. Нали след подаване на информацията към чистачите трябва да има време да действат спокойно. Особенно ако е трябвало да се изтръгне нужна информация.

    Коментиран от #6, #9

    21:44 19.03.2026

  • 5 Госあ

    26 1 Отговор
    И без съдействието на Мерцедес, от пътните камери ушаците треаше да са наясно къде е този кемпер още на втория час след убийството на Петрохан

    21:47 19.03.2026

  • 6 Да добавя

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не ви вярваме въое":

    Майката на Николай мисля се казваше едната жертва, каза че има следи от измъчение по тялото на момчето

    21:48 19.03.2026

  • 7 Дедо Мраз

    17 1 Отговор
    То само по камерите щеше да го намерят за един ден, но на убийците им е трябвало време да постигнат целите си.

    21:48 19.03.2026

  • 8 Да де

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА":

    Ако имахме истински работеща полиция и прокуратура, всичко щеше да се развие по друг начин. Но нашите полицаи и прокурори не вършат нищо друго освен да си броят пачките с пари от огромните заплати.

    21:51 19.03.2026

  • 9 което значи

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не ви вярваме въое":

    че службите са замесени. България уби дете II част. Ако това е вярно, значи вместо държава, ние имаме частна мафия, която без притеснение си разчиства сметките и после спокойно замита следите.

    21:51 19.03.2026

  • 10 Хипотетично

    16 1 Отговор
    Имитирането на издирвателни действия са традиция за полицията примери : прокурорския син от перник, и пр.

    21:52 19.03.2026

  • 11 Още на трети февруари МВР

    16 1 Отговор
    са знаели къде е кемпера на Й.Калушев.Знаели са даже и на втори февруари,малко след 13-сет часа,когато техен отряд извършва екзекуцията.

    21:53 19.03.2026

  • 12 Край

    5 15 Отговор
    Има два истински факта. Има хомопедофилска секта която си е набавяла държавни пари чрез връзки с властта. И вторият е че полицията ни е много некадърна.

    21:56 19.03.2026

  • 13 Хотели

    6 1 Отговор
    Те МВР знаят и кои са убииците и поръчителите

    22:06 19.03.2026

  • 14 Ужас

    6 1 Отговор
    Вони! Всичко около този случай вони страшно! И като почнаха веднага всички политици, полицаи. , включително и.ф. главен прокурор в хор да пригласят, че били секта и други подобни неистини, е, точно тогава разбрах, че има нещо много гнило в цялата история. Жалко за убитите?

    22:09 19.03.2026

  • 15 борче

    2 0 Отговор
    Да уточним по това време министър беше Митов и той и главният секретар се скриха.

    Коментиран от #18

    22:14 19.03.2026

  • 16 КОЛЕГИ НЕ СЕ ЗАКАЧАТ

    0 0 Отговор
    МВР СЪЩО СА БИЛИ БУДИСТИ С ЛАМА ДАМАДЖАНАТА.

    22:16 19.03.2026

  • 17 СОРОС ГИ Е ПАЗИЛ

    0 0 Отговор
    АМИ АКО ОТ ПОСОЛСТВОТО СА КАЗАЛИ НЕЩО?

    22:19 19.03.2026

  • 18 СКРИХА СЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "борче":

    И ДВАТА НЕРЕЗА-БОЙО И ПЕЕВ.

    22:19 19.03.2026

  • 19 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Ако изнесеното в инфото е истина, МВР е длъжно да даде незабавни обяснения за поведението на служителите си във въпросния период!
    Петък е добър ден за пресконференция, мисля!
    А след изнесените данни на предобедната пресконференция, петък следобед е чудесно време за арести!

    22:23 19.03.2026

