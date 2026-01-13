Новини
Все още няма сделка за Рупанов

13 Януари, 2026 15:45

Според журналиста разговорите между страните са напреднали, но "темата все още не е приключена"

Павел Ковачев

Трансферът на футболиста на Левски Борислав Рупанов в Гурник Забже съвсем не е финализиран, поне ако се съди по думите на главния редактор на Meczyki Томаш Влодарчик.

Според журналиста разговорите между страните са напреднали, но „темата все още не е приключена“.

„Преговорите продължават. 21-годишният нападател на Левски София трябваше да бъде в клуба още в неделя, но засега не са финализирани всички подробности. Ситуацията е динамична“, написа Томаш Влодарчик.

Ако сделката се осъществи, то Рупанов ще стане съотборник с бившия германски национал Лукаш Подолски, който също така възнамерява да влезе в клуба като собственик.

Потенциалният нов тима на Борислав Рупанов заема второ място във временното класиране на Екстракласа, като е с равен брой точки - 30, с първия Висла Плоцк.

През този сезон Борислав Рупанов има 26 мача за Левски, в които е вкарал 4 гола.


