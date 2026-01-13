Все още няма сделка за Рупанов

Трансферът на футболиста на Левски Борислав Рупанов в Гурник Забже съвсем не е финализиран, поне ако се съди по думите на главния редактор на Meczyki Томаш Влодарчик.
Според журналиста разговорите между страните са напреднали, но „темата все още не е приключена“.
„Преговорите продължават. 21-годишният нападател на Левски София трябваше да бъде в клуба още в неделя, но засега не са финализирани всички подробности. Ситуацията е динамична“, написа Томаш Влодарчик.
Ако сделката се осъществи, то Рупанов ще стане съотборник с бившия германски национал Лукаш Подолски, който също така възнамерява да влезе в клуба като собственик.
Потенциалният нов тима на Борислав Рупанов заема второ място във временното класиране на Екстракласа, като е с равен брой точки - 30, с първия Висла Плоцк.
През този сезон Борислав Рупанов има 26 мача за Левски, в които е вкарал 4 гола.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
15:56 13.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЗАЩО БЕ Танас
Коментиран от #5
16:05 13.01.2026
5 Левски 1914
До коментар #4 от "ЗАЩО БЕ Танас":Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува, не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ, благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ е на първо място! Какво толкова ти пречи Сираков!
16:09 13.01.2026