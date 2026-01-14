БФС селектира 62 млади таланти в САЩ

Българският футболен съюз реализира успешно пилотния си проект за идентифициране и проследяване на млади футболисти с български произход, живеещи извън страната. Между 8 и 11 януари в Съединените американски щати се проведе специализиран футболен камп, организиран в партньорство със Soccer Proxy – официален стратегически партньор на БФС за Северна Америка.

От страна на футболната централа в инициативата участваха директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов и селекционерът на националния отбор на България до 15 години Петър Карачоров. Двамата наблюдаваха изявите на подбрани деца от елитни футболни школи от САЩ и Канада, като основният фокус беше поставен върху потенциала им за развитие и възможността в бъдеще да бъдат включени в националните селекции на България.

В кампа се включиха общо 62 деца, родени между 2007 и 2012 година. Програмата включваше тренировъчно занимание, два мачови дни с демонстративни двубои между различните възрасти, както и презентационна част от страна на БФС, в която бе представена цялостната работа на футболната централа по развитието на детско-юношеския футбол и визията за модерна и устойчива селекционна система.

Освен спортно-техническата си стойност, инициативата имаше и изключително силен социален ефект. На едно място се събраха близо 140 българи – деца и родители, които получиха възможност да се запознаят, да обменят опит и да създадат нови контакти в рамките на българската общност зад океана. Реакциите на участниците и техните семейства бяха изключително позитивни, с много емоции, еуфория и силен интерес към кампа и бъдещите подобни проекти.

„Това, което видяхме в САЩ, надхвърли очакванията ни. Има талантливи български деца, които се развиват в отлична среда и заслужават да бъдат в полезрението на БФС. За нас е важно не просто да ги наблюдаваме, а да изградим дългосрочна връзка с тях и техните семейства. Този камп е първа, но много важна стъпка към по-отворен и глобален модел на селекция“, заяви Лъчезар Димов, директор „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС.

Всички наблюдавани състезатели вече са включени в базата данни на Българския футболен съюз, а развитието им ще бъде проследявано системно в следващите години.

БФС изказва своята искрена благодарност към стратегическия си партньор Soccer Proxy за отличната организация и съдействие, както и към всички родители и състезатели, които пропътуваха хиляди километри, за да бъдат част от инициативата.

Кампът в САЩ е пилотен проект и част от по-широка стратегия на БФС за разширяване и обогатяване на селекционната база с български футболисти зад граница. В близко бъдеще предстои реализирането на серия от подобни инициативи и в Европа – в държави като Испания, Германия, Англия и други, които ще бъдат своевременно обявявани от Българския футболен съюз.