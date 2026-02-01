Новини
Спорт »
Бг футбол »
Определиха рефера за Суперкупата на България по футбол

1 Февруари, 2026 13:08 382 0

Мачът е във вторник - 3 февруари

Определиха рефера за Суперкупата на България по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС определи реферите на мача за Суперкупата на България по футбол, сезон 2024-2025.

Срещата между Лудогорец Разград и Левски ще се играе на 3 февруари - вторник от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

Негови помощници ще бъдат Мартин Емилов Венев и Георги Йорданов Дойнов.

Четвърти съдия ще бъде Любослав Бисеров Любомиров.

На ВАР ще бъде Венцислав Георгиев Митрев с асистент Кристиян Николов Колев.

Станислав Тодоров ще е в качеството на съдийски наблюдател.


