Обявиха програмата за още четири кръга на Първа лига

Обявиха програмата за още четири кръга на Първа лига

9 Февруари, 2026 20:08 702 1

Левски гостува на Лудогорец на 5 март

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия на БФС определи програмата за мачовете между 22-25 кръг на efbet Лига.

22 кръг

20 февруари (петък), 17:45 часа
Черно море - Ботев Враца

21 февруари (събота), 12:30 часа
Добруджа - Монтана

21 февруари (събота), 15:00 часа
Локомотив Пловдив - Спартак Варна

21 февруари (събота), 17:30 часа
ЦСКА - Славия

22 февруари (неделя), 12:00 часа
Локомотив София - Септември София

22 февруари (неделя), 14:15 часа
Берое - Арда

22 февруари (неделя), 16:45 часа
ЦСКА 1948 - Левски

23 февруари (понеделник), 18:00 часа
Ботев Пловдив - Лудогорец

23 кръг

27 февруари (петък), 12:45 часа
Арда - Спартак Варна

27 февруари (петък), 15:15 часа
Монтана - Ботев Пловдив

27 февруари (петък), 17:45 часа
Славия - ЦСКА 1948

28 февруари (събота), 12:30 часа
Ботев Враца - Берое

28 февруари (събота), 15:00 часа
Добруджа - Черно море

28 февруари (събота), 17:30 часа
Септември - ЦСКА

01 март (неделя), 17:15 часа
Левски - Локомотив София

02 март (понеделник), 18:00 часа
Лудогорец - Локомотив Пловдив

24 кръг

03 март (вторник), 13:30 часа
Спартак Варна - Монтана

03 март (вторник), 16:00 часа
Берое - Славия

03 март (вторник), 18:30 часа
Ботев Пловдив - Септември

04 март (сряда), 16:00 часа
Черно море - Арда

04 март (сряда), 18:30 часа
ЦСКА - Ботев Враца

05 март (четвъртък), 13:15 часа
Локомотив София - Добруджа

05 март (четвъртък), 15:45 часа
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

05 март (четвъртък), 18:30 часа
Лудогорец - Левски

25 кръг

06 март (петък), 18:00 часа
Славия - Спартак Варна

07 март (събота), 15:00 часа
Септември - Черно море

07 март (събота), 17:30 часа
Ботев Враца - Арда

08 март (неделя), 12:45 часа
Добруджа - Берое

08 март (неделя), 15:15 часа
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив

08 март (неделя), 17:45 часа
ЦСКА - Локомотив София

09 март (понеделник), 15:30 часа
Монтана - Лудогорец

09 март (понеделник), 18:00 часа
Левски - Локомотив Пловдив


