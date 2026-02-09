Обявиха програмата за още четири кръга на Първа лига

Спортно-техническата комисия на БФС определи програмата за мачовете между 22-25 кръг на efbet Лига.
22 кръг
20 февруари (петък), 17:45 часа
Черно море - Ботев Враца
21 февруари (събота), 12:30 часа
Добруджа - Монтана
21 февруари (събота), 15:00 часа
Локомотив Пловдив - Спартак Варна
21 февруари (събота), 17:30 часа
ЦСКА - Славия
22 февруари (неделя), 12:00 часа
Локомотив София - Септември София
22 февруари (неделя), 14:15 часа
Берое - Арда
22 февруари (неделя), 16:45 часа
ЦСКА 1948 - Левски
23 февруари (понеделник), 18:00 часа
Ботев Пловдив - Лудогорец
23 кръг
27 февруари (петък), 12:45 часа
Арда - Спартак Варна
27 февруари (петък), 15:15 часа
Монтана - Ботев Пловдив
27 февруари (петък), 17:45 часа
Славия - ЦСКА 1948
28 февруари (събота), 12:30 часа
Ботев Враца - Берое
28 февруари (събота), 15:00 часа
Добруджа - Черно море
28 февруари (събота), 17:30 часа
Септември - ЦСКА
01 март (неделя), 17:15 часа
Левски - Локомотив София
02 март (понеделник), 18:00 часа
Лудогорец - Локомотив Пловдив
24 кръг
03 март (вторник), 13:30 часа
Спартак Варна - Монтана
03 март (вторник), 16:00 часа
Берое - Славия
03 март (вторник), 18:30 часа
Ботев Пловдив - Септември
04 март (сряда), 16:00 часа
Черно море - Арда
04 март (сряда), 18:30 часа
ЦСКА - Ботев Враца
05 март (четвъртък), 13:15 часа
Локомотив София - Добруджа
05 март (четвъртък), 15:45 часа
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
05 март (четвъртък), 18:30 часа
Лудогорец - Левски
25 кръг
06 март (петък), 18:00 часа
Славия - Спартак Варна
07 март (събота), 15:00 часа
Септември - Черно море
07 март (събота), 17:30 часа
Ботев Враца - Арда
08 март (неделя), 12:45 часа
Добруджа - Берое
08 март (неделя), 15:15 часа
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
08 март (неделя), 17:45 часа
ЦСКА - Локомотив София
09 март (понеделник), 15:30 часа
Монтана - Лудогорец
09 март (понеделник), 18:00 часа
Левски - Локомотив Пловдив
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
20:25 09.02.2026