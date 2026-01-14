Млад ирански футболист беше убит по време на размириците в страната – семейството му в неведение дни наред

Скръб и възмущение заляха Иран, след като стана ясно, че 17-годишният Ребин Моради – изгряваща звезда на местния футбол – е загубил живота си по време на масовите протести в страната. Местни източници съобщават, че талантливият спортист, който защитаваше цветовете на младежкия тим „Сайра“ във Висшата лига, е бил прострелян фатално по време на безредиците.
Семейството на Моради е преживяло дни на тревога и неизвестност, след като младежът изчезва безследно. Едва в понеделник близките получават официално потвърждение за трагичната му кончина, но въпреки това все още не им е разрешено да приберат тялото на сина си – факт, който допълнително засилва болката и напрежението сред роднините.
Ребин Моради не беше просто обещаващ футболист – той се отличаваше и като шампион по плуване в своята възрастова група, а също така се състезаваше успешно и в борбата. Многообещаващата му спортна кариера бе прекъсната без време, оставяйки след себе си множество неосъществени мечти и разбити сърца.
Трагедията с Моради предизвика вълна от съчувствие и гняв в социалните мрежи, където хиляди изразиха подкрепата си към опечаленото семейство и настояха за справедливост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
