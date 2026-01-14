Новини
Спорт »
Световен футбол »
Млад ирански футболист беше убит по време на размириците в страната – семейството му в неведение дни наред

Млад ирански футболист беше убит по време на размириците в страната – семейството му в неведение дни наред

14 Януари, 2026 17:43 638 10

  • иран-
  • футбол-
  • ребин моради-
  • протести-
  • трагедия-
  • младежка висша лига-
  • спорт-
  • сигурност-
  • новини

Ребин Моради загуби живота си на 17 години

Млад ирански футболист беше убит по време на размириците в страната – семейството му в неведение дни наред - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Скръб и възмущение заляха Иран, след като стана ясно, че 17-годишният Ребин Моради – изгряваща звезда на местния футбол – е загубил живота си по време на масовите протести в страната. Местни източници съобщават, че талантливият спортист, който защитаваше цветовете на младежкия тим „Сайра“ във Висшата лига, е бил прострелян фатално по време на безредиците.

Семейството на Моради е преживяло дни на тревога и неизвестност, след като младежът изчезва безследно. Едва в понеделник близките получават официално потвърждение за трагичната му кончина, но въпреки това все още не им е разрешено да приберат тялото на сина си – факт, който допълнително засилва болката и напрежението сред роднините.

Ребин Моради не беше просто обещаващ футболист – той се отличаваше и като шампион по плуване в своята възрастова група, а също така се състезаваше успешно и в борбата. Многообещаващата му спортна кариера бе прекъсната без време, оставяйки след себе си множество неосъществени мечти и разбити сърца.

Трагедията с Моради предизвика вълна от съчувствие и гняв в социалните мрежи, където хиляди изразиха подкрепата си към опечаленото семейство и настояха за справедливост.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спешно

    9 9 Отговор
    дайде оръжие на тези млади хора за да изтрепят брадатите!!!

    17:44 14.01.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    6 9 Отговор
    Горката футболистка соросите са в траур

    17:46 14.01.2026

  • 3 Всички

    8 6 Отговор
    тези десетки милиони протестиращи във всички градове са до един агенти на Мосад. Нали така, копейци?

    17:47 14.01.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    7 5 Отговор
    Сороси от таз клизма дето си правите вс ден сте изтрщели тотално 😂😂😂

    17:47 14.01.2026

  • 5 Реалист

    5 4 Отговор
    Работа на Мосад господарите жертват слугите си в името на каузата срещу Иран

    17:51 14.01.2026

  • 6 Густаво

    2 7 Отговор
    Да си беше седял вкъщи и щеше да жив, а не да предава родината си на американоеврйските фашисти!

    17:52 14.01.2026

  • 7 Ернесто Гевара 🟥

    0 5 Отговор
    Слава на Аятолаха и Кудс

    17:54 14.01.2026

  • 8 ФАРК

    0 6 Отговор
    Аман от наркомани шекелджии контингента на ЦРУ

    17:57 14.01.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    3 7 Отговор
    Българите сме с аятоласите, а продажниците безродни гои в България са с господарите си ФАЩ и Израил

    17:59 14.01.2026

  • 10 Ъъъъъ

    1 3 Отговор
    Цветната революция се провали с гръм и трясък. 12 000 убити вчера и към 20 000 убити днес. Мосад и ЦРУ се провалиха.

    18:16 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ