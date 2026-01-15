Шок и разочарование: Албасете изхвърли Реал Мадрид от Купата на Краля

Реал Мадрид преживя истински кошмар в първия си мач под ръководството на новия наставник Алваро Арбелоа, след като сензационно бе елиминиран от втородивизионния Албасете с 2:3 в осминафиналите на Купата на Краля. "Белият балет", който бе сочен за категоричен фаворит, напусна турнира с наведени глави и остави феновете си в пълно недоумение.

Срещата започна вяло, без особени емоции и с леко надмощие на мадридчани, които обаче не успяха да създадат реални голови положения.

В 42-ата минута домакините от Албасете шокираха именития си съперник – след прецизно центриране от корнер на Хосе Карлос Ласо, Хави Вияр се възползва от неразбирателство в защитата и с глава откри резултата.

Снимка: БГНЕС/EПA

Реал Мадрид реагира мигновено и в самия край на първата част върна равенството. След ново центриране от ъглов удар, Дийн Хаусен стреля с глава, а Франко Мастантуоно бе най-съобразителен при добавката и прати топката в мрежата – 1:1.

Втората част донесе още по-голямо разочарование за гостите. В 82-ата минута, след поредица от грешки в отбраната на Реал, топката попадна у Хефте, който не сгреши и отново изведе Албасете напред – 2:1.

Мадридчани се хвърлиха в отчаяни опити да изравнят и в добавеното време Гонсало Гарсия реализира с глава след корнер за 2:2.

Драмата обаче не приключи дотук. В последните секунди на срещата Хефте се възползва от отличен пас, навлезе в наказателното поле и с хладнокръвен удар оформи крайното 3:2, с което Албасете поднесе една от най-големите сензации в турнира и изхвърли гранда от Мадрид.

Така дебютът на Арбелоа начело на Реал се превърна в истински кошмар, а пред него се очертава сериозна работа, за да върне отбора на победния път. Албасете, от своя страна, заслужено продължава напред и ще чака следващия си съперник с високо вдигната глава.

Снимка: БГНЕС/EПA