Защитник на Реал Мадрид: Днес ударихме дъното

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал заяви, че отборът все още може да обърне сезона след отпадането си от Купата на краля. В осминафиналите мадридският клуб загуби с 2:3 от Албасете. Това беше първият мач на Реал под ръководството на новия старши треньор Алваро Арбелоа.

“Мисля, че днес ударихме дъното. Бяхме елиминирани от турнира от отбор от втора дивизия. Поздравления за тях. От утре всички ще бъдем самокритични, както индивидуално, така и колективно. Все още има време да обърнем сезона. Трябва да работим усилено, трябва значително да подобрим играта си. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, и обещаваме да дадем всичко от себе си”, каза Карвахал.

Мачът срещу Албасете беше първият за Реал Мадрид под ръководството на новия старши треньор Арбелоа, който в началото на тази седмица замени на поста Чаби Алонсо след поражението във финала за Суперкупата.