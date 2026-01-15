Новини
Локомотив Пловдив призна за разговори с Левски за звезда на "смърфовете"

15 Януари, 2026 13:59 437 0

ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа

Локомотив Пловдив призна за разговори с Левски за звезда на "смърфовете" - 1
Снимка: БГНЕС
Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, относно слуховете за трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски.

Ето какво написаха от клуба:

"Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:

Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.

Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.

В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.

Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба."


