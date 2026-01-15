Новини
Спорт »
Бг футбол »
Рецептата на Христо Стоичков за успеха

Рецептата на Христо Стоичков за успеха

15 Януари, 2026 13:00 724 18

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • успех-
  • кариера

Това е реален кастинг, който ще избере актьора за главната роля на Христо Стоичков в предстоящия игрален филм за футболната легенда

Рецептата на Христо Стоичков за успеха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди няколко дни бе излъчен премиерния епизод на новия формат „Вече играеш... Стоичков“. Това е реален кастинг, който ще избере актьора за главната роля на Христо Стоичков в предстоящия игрален филм за футболната легенда. Специално за предаването „На кафе“ по NOVA Стоичков даде откровено интервю, в което даде съвети към участниците в кастинга, както се върна и назад към спомените си.

„Не познавам участниците, но им пожелавам да се подготвят добре. Който иска – ще може. Имат шанс – да го използват. На този свят няма нищо невъзможно. Не си ли отдаден на това, което правиш, никога няма да прогресираш.

Опитни журналисти ми показаха как се правят нещата и след това беше лесно да направя десетки интервюта и репортажи.

Защо дойде големият успех на българския футбол? В основата бе фактът, че тръгнахме много млади – в началото на 80-те години, а и системата даваше възможност за развитие. Много важен фактор е дисциплината, която беше на топ ниво в този отбор.

Според мен поколението, което игра на Европейското първенство през 2004 година, можеше да даде повече на българския футбол.

Сега тая надежда, че един ден пак ще играем на Световно първенство – имаме големи шансове с новите промени на ФИФА.

Много съм щастлив и горд с внуците си Христо и Мия – ще ги подкрепя, какъвто и път да изберат. Най-важното е да са здрави. И двамата показват харектери, ше видим. Спортът е нещо велико, но трябва да го чувстваш, че го искаш.

Трудил съм се, лишавал съм се, но съм благодарен, че успях да постигна целите си“, каза Стоичков.

Какво още разказа футболната легенда – гледайте във видеото:


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офф!

    23 0 Отговор
    Айде да не припомняме излагациите от сорта "България нищо не ми е дала"!

    13:03 15.01.2026

  • 2 дон Вито

    20 1 Отговор
    Историята на някакво просто момче ритало топка.
    Какво интересно има?
    Получило било пари някакви от лукови глави?
    Не, мерси, не заслужава внимание.

    13:04 15.01.2026

  • 3 Рецептата

    16 1 Отговор
    да те снимат за хазартни сайтове и кауфланд брошурата дълги години
    независимо че повечето им е писнало да гледат таз физиономия

    13:05 15.01.2026

  • 4 Зевс

    3 0 Отговор
    Кой ти даде писмото?

    13:09 15.01.2026

  • 5 Дани Папазов

    4 1 Отговор
    Сам аз мога да псувам като него. Никой друг няма шанс.

    13:11 15.01.2026

  • 6 Мюнхен

    11 1 Отговор
    Осребрява успехите на отбора лично за себе си.

    13:14 15.01.2026

  • 7 Христо Стоичков

    12 0 Отговор
    Е един нещастник и перач на пари. Чужди пари. Няма негово бизнес начинание което да не е губещо

    13:14 15.01.2026

  • 8 Ритни топковец

    17 1 Отговор
    Пример за подражание не може да бъде. При това толкова фрапиращо неграмотен

    13:15 15.01.2026

  • 9 Перо

    12 1 Отговор
    Аман от тоя алчен селтик! Не се ли умори вече от реклами, филми, коментари, интервюта? Имали сме и по-добри футболисти, но такова чудо не е имало! От 1994 г. до сега не сме се класирали никъде за нищо!Какви футболисти, какъв футбол, иначе досадата по ТВ е постоянна и подлудяваща!

    13:17 15.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Унисон

    14 0 Отговор
    Като футболист е гений, и като п ро стак също е ненадминат "гений".

    13:23 15.01.2026

  • 13 Товае

    1 6 Отговор
    Като плюя Стоичков и се чувстван някак си голям,като него.

    Коментиран от #16

    13:24 15.01.2026

  • 14 БеГемот

    4 0 Отговор
    Майката ....майката ....и понички от Кауфланд.....

    13:43 15.01.2026

  • 15 На кой не е пророк

    2 0 Отговор
    В собствената си родина

    13:48 15.01.2026

  • 16 Боже опази

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Товае":

    "голям,като него" ..... аз за човек не го броя даже а кви глупости по адрес на България беше надрънкал когато и дело за неплатени данъци имаше да припомням ли? А? Или не знаеш?

    13:54 15.01.2026

  • 17 И е комплексар впрочем !

    3 0 Отговор
    Представя се за пловдивчанин ....

    13:56 15.01.2026

  • 18 Дядо Митьоo

    2 0 Отговор
    Най ме интересува в биографичния филм ще има ли показано как са снимали рекламата за кауфланд???

    14:08 15.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ