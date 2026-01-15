Рецептата на Христо Стоичков за успеха

Преди няколко дни бе излъчен премиерния епизод на новия формат „Вече играеш... Стоичков“. Това е реален кастинг, който ще избере актьора за главната роля на Христо Стоичков в предстоящия игрален филм за футболната легенда. Специално за предаването „На кафе“ по NOVA Стоичков даде откровено интервю, в което даде съвети към участниците в кастинга, както се върна и назад към спомените си.

„Не познавам участниците, но им пожелавам да се подготвят добре. Който иска – ще може. Имат шанс – да го използват. На този свят няма нищо невъзможно. Не си ли отдаден на това, което правиш, никога няма да прогресираш.

Опитни журналисти ми показаха как се правят нещата и след това беше лесно да направя десетки интервюта и репортажи.

Защо дойде големият успех на българския футбол? В основата бе фактът, че тръгнахме много млади – в началото на 80-те години, а и системата даваше възможност за развитие. Много важен фактор е дисциплината, която беше на топ ниво в този отбор.

Според мен поколението, което игра на Европейското първенство през 2004 година, можеше да даде повече на българския футбол.

Сега тая надежда, че един ден пак ще играем на Световно първенство – имаме големи шансове с новите промени на ФИФА.

Много съм щастлив и горд с внуците си Христо и Мия – ще ги подкрепя, какъвто и път да изберат. Най-важното е да са здрави. И двамата показват харектери, ше видим. Спортът е нещо велико, но трябва да го чувстваш, че го искаш.

Трудил съм се, лишавал съм се, но съм благодарен, че успях да постигна целите си“, каза Стоичков.

