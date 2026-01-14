Новини
Интер триумфира с минимален успех над Лече и затвърди лидерската си позиция в Серия А

14 Януари, 2026 23:48 477 0

Франческо Пио Еспосито донесе победата на своя тим

Интер триумфира с минимален успех над Лече и затвърди лидерската си позиция в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер надделя над Лече с 1:0 като домакин в отложен двубой от 16-ия кръг на италианската Серия А.

Срещата се оказа истинско изпитание за домакините, които успяха да пречупят съпротивата на гостите едва в заключителните минути. Героят на мача стана младият Франческо Пио Еспосито, който се появи на терена като резерва и само няколко минути по-късно, в 78-ата минута, реализира единственото попадение. С точния си удар той донесе безценните три точки за Интер и взриви трибуните от радост.

Благодарение на този успех, "нерадзурите" затвърдиха първото си място във временното класиране, като вече разполагат с 46 точки. Лече, от своя страна, остава в опасната зона – на 17-а позиция със скромните 17 точки.



Standings provided by Sofascore


