Бусато си намери отбор за тренировки

Вече бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато си намери отбор. Не става дума обаче за трансфер, а за тим, с който бразилецът тренира, за да поддържа спортна форма.

Бусато, който е чужденецът с най-много мачове за ЦСКА, тренира с втородивизионния Хебър. Това обяви самият футболист, който пусна стори в социалните мрежи, на което се разбира, че се намира на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик.

На снимката Бусато е с екип на Хебър, като позира заедно с двамата вратари на пазарджликлии и с техния треньор Стоян Колев

“Благодаря на ФК Хебър Пазарджик и Стоян Колев за условията и за работата”, написа 35-годишният вратар към снимката.

Не е изключено, ако Бусато не успее да си намери отбор в efbet Лига, да подпише договор с Хебър, който стяга здрава селекция, за да стабилзира представнето си в Mr Bit Втора лига.