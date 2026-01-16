Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бусато си намери отбор за тренировки

Бусато си намери отбор за тренировки

16 Януари, 2026 15:30 355 0

  • цска-
  • густаво бусато-
  • хебър-
  • футбол

Бусато, който е чужденецът с най-много мачове за ЦСКА, тренира с втородивизионния Хебър

Бусато си намери отбор за тренировки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато си намери отбор. Не става дума обаче за трансфер, а за тим, с който бразилецът тренира, за да поддържа спортна форма.

Бусато, който е чужденецът с най-много мачове за ЦСКА, тренира с втородивизионния Хебър. Това обяви самият футболист, който пусна стори в социалните мрежи, на което се разбира, че се намира на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик.

На снимката Бусато е с екип на Хебър, като позира заедно с двамата вратари на пазарджликлии и с техния треньор Стоян Колев

“Благодаря на ФК Хебър Пазарджик и Стоян Колев за условията и за работата”, написа 35-годишният вратар към снимката.

Не е изключено, ако Бусато не успее да си намери отбор в efbet Лига, да подпише договор с Хебър, който стяга здрава селекция, за да стабилзира представнето си в Mr Bit Втора лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ