Арестуваха бивш футболист на Левски

16 Януари, 2026 15:15 513 3

  • левски-
  • найджъл робърта-
  • футбол

Полицията в Антверпен потвърждава, че по случая е арестуван 27-годишен мъж и дава подробности

Арестуваха бивш футболист на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Левски Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици, съобщава „Algemeen Dagblad“. Полицията в Антверпен потвърждава, че по случая е арестуван 27-годишен мъж и дава подробности.

„На 10 януари патрул на службата за борба с наркотиците видял подозрителен мъж да се разхожда из квартал Дьорне в търсене на нещо. Той за кратко се качил и слязъл от кола. Малко след това полицията проверила колата, при което се установило, че шофьорът е купил кокаин от въпросния мъж. Направена е проверка на подозрителния субект и в него са открити 23 грама кокаин и 150 евро“, пише изданието.

Впоследствие са извършени две претърсвания на дома му. При единия обиск са открити над 5000 евро в брой. 27-годишният мъж е арестуван и изправен пред съда. Впоследствие е освободен под гаранция, но разследването продължава.

Става дума за Найджъл Р., пише „Algemeen Dagblad“. Изданието не съобщава фамилията на футболиста, но тя бързо се установява заради предложеното описание на неговата кариера.

В информацията, се уточнява, че въпросният играч има един мач за първия отбор на Фейенорд през сезон 2016-2017, последван от два сезона в Камбюр (2017-2019), след което международно приключение го доведе в Левски през лятото на 2019 г.

Година и половина по-късно Робърта беше продаден на американския Ди Си Юнайтед за 1 милион евро. След това нападателят игра за кипърския АЕЛ Лимасол, Кайба (ОАЕ), а за последно беше част от сръбския Спартак (Суботица).

Найджъл Робърта има общо 45 мача за Левски във всички турнири. В тях е реализирал 20 гола и е направил осем асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Семерджиев

    3 0 Отговор
    Аз го отворих на системата, ама не е тарикат и сега ще го опандизят.

    15:18 16.01.2026

  • 2 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Тоя са го разкарвали като простинало магаре къде ли не. Купуван и продаван като добитък. За тая възраст е бая множко. Че не му стигат паричките и се захванал с дрогата. Голям футболист е значи.

    15:23 16.01.2026

  • 3 Фен на Левски

    2 0 Отговор
    20 гола в 45 мача в един период, в който Левски се разпадаше. Много добър нападател, все още в добра футболна възраст, какво може да го е накарало да стане дилър.

    15:24 16.01.2026

