ПСЖ удари Лил, за да е лидер в Лига 1

Пари Сен Жермен се завърна на първото място във френската Лига 1 след убедителна победа с 3:0 над Лил в мач от 18-ия кръг на първенството. Тимът на Луис Енрике събра 42 точки и поведе в класирането, докато Ланс остава втори с 40 пункта и мач по-малко, който предстои днес срещу Оксер, предава БТА.

Срещата започна по-активно за Лил, като ветеранът Оливие Жиру нацели гредата от добра позиция. Въпреки това ПСЖ първи стигна до гол и в 13-ата минута Усман Дембеле откри резултата.

След почивката Дембеле асистира на Нуно Мендеш, но попадението бе отменено заради засада. В 64-ата минута носителят на „Златната топка“ удвои аванса на домакините с красив гол, а в добавеното време Брадли Баркола оформи крайното 3:0.