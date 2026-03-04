Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема"

Интерсна публикация в социалната мрежа Фейсбук за коалицията "Прогресивна България" на съпруга си Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.

Тя написа: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

Припомняме, че преди дни Радев обяви, че отива на избори с "Прогресивна България" и се регистрира в ЦИК.

Коалицията е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем.