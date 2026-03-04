Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема"

Интерсна публикация в социалната мрежа Фейсбук за коалицията "Прогресивна България" на съпруга си Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.
Тя написа: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".
Припомняме, че преди дни Радев обяви, че отива на избори с "Прогресивна България" и се регистрира в ЦИК.
Коалицията е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.
А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И кой
10:24 04.03.2026
2 Абе да бе
10:25 04.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #6
10:26 04.03.2026
4 Абе
10:27 04.03.2026
5 Абе
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Бако Данко, явно ше я сменя. Он бако Румко коги сменя длъжността, сменя и жената.
10:29 04.03.2026
6 Гост
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Одавна не ги е "възпитавал" по български обичай... Май ще трябва разбиришли начи.
10:29 04.03.2026
7 И по-добре
10:29 04.03.2026
8 Цвете
10:30 04.03.2026
9 Не го понасят
Коментиран от #13, #14
10:31 04.03.2026
10 Хари Потър
10:33 04.03.2026
11 кога?
10:35 04.03.2026
12 Хубава препрстка
10:36 04.03.2026
13 Дедо
До коментар #9 от "Не го понасят":Е па може да има нова либов човека, кво веднага го плювате? Тя тая и без това остаря, някоя по млада що да не? Е Тръмпа с колко брака е, лошо има ли?
10:38 04.03.2026
14 Абе
До коментар #9 от "Не го понасят":Па она да не е като на Кики жена му, да ги гледа къ се пръзалят с Елена на парапета и да си трае.
10:40 04.03.2026
15 Ива
Коментиран от #17
10:41 04.03.2026
16 така
10:42 04.03.2026
17 Гост
До коментар #15 от "Ива":Е па какво я подкрепаш? Кажи де? У какво ти е подкрепането?
10:44 04.03.2026
18 Тази се събуди....
Коментиран от #23
10:45 04.03.2026
19 Ще се развежда
10:46 04.03.2026
20 е, чак па
10:49 04.03.2026
21 То аслъ
10:50 04.03.2026
22 АГАТ а Кристи
А шарани - бол !!!
10:51 04.03.2026
23 Абе
До коментар #18 от "Тази се събуди....":Она съ е събудила, ми ти що съ не събуждаш да видиш реалността.
Коментиран от #34
10:52 04.03.2026
24 и народа го няма в схемата
10:56 04.03.2026
25 ма ДУРО
Да не би общата да е метнала мрежата вече ?
10:59 04.03.2026
26 Тарикатче съм
Коментиран от #33
10:59 04.03.2026
27 гост
11:01 04.03.2026
28 Иван Грозни
11:05 04.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хаха
11:06 04.03.2026
31 Гражданин
11:07 04.03.2026
32 Бегай, Десо, надалеч,
11:07 04.03.2026
33 Обратно -
До коментар #26 от "Тарикатче съм":Тук жената сменя.... 😭
11:15 04.03.2026
34 Макя
До коментар #23 от "Абе":ти ли я събуди или вкуса на заводскО хлеб?
11:20 04.03.2026
35 Р Г В
PS : В последно време изчезна като постоянно присъствие около съпруга си а може би си решила да го изоста.......като оня член на лидерска позиция в БСП от който имаш дет.....
11:20 04.03.2026
36 За да гадаете
11:33 04.03.2026
37 Една любовница
11:37 04.03.2026
38 Г€Н€РАЛ Д€$И
$ МОИТ€ "ОМЛ€ТИ" ВДИГАМ И УМРЕЛИ "$амол€ти"!
11:37 04.03.2026
39 колко мило...
11:43 04.03.2026
40 Промяна
11:45 04.03.2026
41 Пие
11:59 04.03.2026