Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема"

Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема"

4 Март, 2026 10:21 2 144 41

  • десислава радева-
  • румен радев-
  • партия-
  • прогресивна българия

А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем

Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интерсна публикация в социалната мрежа Фейсбук за коалицията "Прогресивна България" на съпруга си Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.

Тя написа: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

Припомняме, че преди дни Радев обяви, че отива на избори с "Прогресивна България" и се регистрира в ЦИК.

Коалицията е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кой

    38 9 Отговор
    го интересува има ли я , няма ли я ? Важното , че я има по къси гащи и ботуши с Учиндолския престъпен комплексар и лъжец ! Малко ли е ?

    10:24 04.03.2026

  • 2 Абе да бе

    33 5 Отговор
    Ама пари ти требват за злоупотреба, нали.

    10:25 04.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    35 7 Отговор
    След изборите Румбата пак ще трудоустрои жената и любовниците.

    Коментиран от #5, #6

    10:26 04.03.2026

  • 4 Абе

    25 8 Отговор
    Деса Поетеса, ама простакеса.

    10:27 04.03.2026

  • 5 Абе

    27 4 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, явно ше я сменя. Он бако Румко коги сменя длъжността, сменя и жената.

    10:29 04.03.2026

  • 6 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Одавна не ги е "възпитавал" по български обичай... Май ще трябва разбиришли начи.

    10:29 04.03.2026

  • 7 И по-добре

    18 2 Отговор
    щом не си озъпти съпруга

    10:29 04.03.2026

  • 8 Цвете

    14 2 Отговор
    ДАТАТА Е 3 ОКТОМВРИ, А ДНЕС МАЙ Е 4 МАРТ.КОЕ Е ВЕРНО? 🌹👺🍀👺💯👺🍀

    10:30 04.03.2026

  • 9 Не го понасят

    30 9 Отговор
    Първата му съпруга го изостави. Сега и втората му съпруга го изоставя. Причини лични има много, но и двете да се отричат от него, никак не е случайно, господинът явно създава много проблеми .....

    Коментиран от #13, #14

    10:31 04.03.2026

  • 10 Хари Потър

    13 3 Отговор
    След изборите ще ви кажа какво означава

    10:33 04.03.2026

  • 11 кога?

    12 1 Отговор
    пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.....

    10:35 04.03.2026

  • 12 Хубава препрстка

    27 6 Отговор
    Към Ицо Хазарта, който сладко хапва в Брюксел и седи ма еврозаплатка. Този тип изчезна безследно също както оня пушач немит навремето с дългата коса. Магията на евросредствата.

    10:36 04.03.2026

  • 13 Дедо

    18 10 Отговор

    До коментар #9 от "Не го понасят":

    Е па може да има нова либов човека, кво веднага го плювате? Тя тая и без това остаря, някоя по млада що да не? Е Тръмпа с колко брака е, лошо има ли?

    10:38 04.03.2026

  • 14 Абе

    21 6 Отговор

    До коментар #9 от "Не го понасят":

    Па она да не е като на Кики жена му, да ги гледа къ се пръзалят с Елена на парапета и да си трае.

    10:40 04.03.2026

  • 15 Ива

    11 7 Отговор
    Разберам я и я подкрепям !

    Коментиран от #17

    10:41 04.03.2026

  • 16 така

    10 6 Отговор
    Деса про-такеса разбира се.

    10:42 04.03.2026

  • 17 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ива":

    Е па какво я подкрепаш? Кажи де? У какво ти е подкрепането?

    10:44 04.03.2026

  • 18 Тази се събуди....

    17 2 Отговор
    8,5 години спа като ....с мъжа и мислят хората за прости, дa прекратят мандата, за да cи осигурят още 9 години лукс

    Коментиран от #23

    10:45 04.03.2026

  • 19 Ще се развежда

    17 1 Отговор
    Изтъка си платното, ритна кросното.

    10:46 04.03.2026

  • 20 е, чак па

    14 2 Отговор
    да гадаем..То там е пълно с баджанаци и на момето му писна на .. утка...

    10:49 04.03.2026

  • 21 То аслъ

    15 3 Отговор
    Румбата не се трае с общите си приказки. Сега като е е коалиция, друг му пише директивите. Т.е. ТИМ. Феас да се връща в ИТН. Опасно е да си забъркан с руската мафия.

    10:50 04.03.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    15 3 Отговор
    Общата се дистанцира и почва да се оглежда....
    А шарани - бол !!!

    10:51 04.03.2026

  • 23 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тази се събуди....":

    Она съ е събудила, ми ти що съ не събуждаш да видиш реалността.

    Коментиран от #34

    10:52 04.03.2026

  • 24 и народа го няма в схемата

    15 2 Отговор
    Кой е онзи които не бива да се споменава , да не е Коприната или Прокопиев в сянка ?

    10:56 04.03.2026

  • 25 ма ДУРО

    8 6 Отговор
    Говори се, че Пешо Коня отново щял да се кандидатира за Дондуков...
    Да не би общата да е метнала мрежата вече ?

    10:59 04.03.2026

  • 26 Тарикатче съм

    13 4 Отговор
    Аз като сменя колата, сменям и жената. Гледам през три до четири години да става.

    Коментиран от #33

    10:59 04.03.2026

  • 27 гост

    13 2 Отговор
    аха без да иска издаде проекта ->"схема" , ясна е работата, р.р си прави схемите

    11:01 04.03.2026

  • 28 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Който е угодил на женаси да си напише името/истинското/

    11:05 04.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    12 5 Отговор
    Тази кифла е в пълен унисон с Радев. Двамата са си лика прилика.

    11:06 04.03.2026

  • 31 Гражданин

    12 6 Отговор
    А коя е тя,за да я има?! Няма нито мярка, нито реална оценка за себе си!

    11:07 04.03.2026

  • 32 Бегай, Десо, надалеч,

    15 7 Отговор
    докато не те повлякъл в блатото със себе си, мафиотът неден!

    11:07 04.03.2026

  • 33 Обратно -

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тарикатче съм":

    Тук жената сменя.... 😭

    11:15 04.03.2026

  • 34 Макя

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    ти ли я събуди или вкуса на заводскО хлеб?

    11:20 04.03.2026

  • 35 Р Г В

    8 2 Отговор
    Що не ходиш до Бургас да пребиеш от бой някой ,но не учител както в ученическите си години а партиен лидер за да си вдигнеш имиджа .
    PS : В последно време изчезна като постоянно присъствие около съпруга си а може би си решила да го изоста.......като оня член на лидерска позиция в БСП от който имаш дет.....

    11:20 04.03.2026

  • 36 За да гадаете

    5 5 Отговор
    И за да има с какво да се занимават тролчетата

    11:33 04.03.2026

  • 37 Една любовница

    5 1 Отговор
    вече заряза дърт бастун веднага като почна да сглобява партия, така че браво на госпожа Радева

    11:37 04.03.2026

  • 38 Г€Н€РАЛ Д€$И

    6 2 Отговор
    А$ Щ€ НАПРАВЯ ПАРТИЯ "БАДЖАНАК" ЗА ДА ПОДКР€ПЯ моят КАР МА ЗЪ фат мак!
    $ МОИТ€ "ОМЛ€ТИ" ВДИГАМ И УМРЕЛИ "$амол€ти"!

    11:37 04.03.2026

  • 39 колко мило...

    3 3 Отговор
    жена ти да те прави за смях, всеки удобен случай, голям авторитет трябва да си

    11:43 04.03.2026

  • 40 Промяна

    4 0 Отговор
    Но защо ме занимавате с тази госпожа навсякъде чета какво писала Пет пари не давам за нейните излияния С Радев са милионери от държавният бюджет ГОДИНИ лежаха живяха луксозно и получаваха и са осигурени луксозно за цял живот

    11:45 04.03.2026

  • 41 Пие

    2 1 Отговор
    Радева е постоянно пияна напоследък, казват нейни познати и са притеснени за страстта и към алкохола!!!

    11:59 04.03.2026

