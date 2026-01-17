Новини
Бето с висока оценка за Станимир Стоилов в Гьозтепе

17 Януари, 2026 12:46 782 1

Той отлично познава качествата на бразилските футболисти, казва португалецът

Бето с висока оценка за Станимир Стоилов в Гьозтепе - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият национален вратар на Португалия Бето изрази положително мнение за работата на Станимир Стоилов начело на Гьозтепе. Стражът носи екипа на турския клуб в периода 2017–2020 година и продължава да следи развитието му, съобщава gong.bg.

„Мисля, че Гьозтепе дълго време беше част от Суперлигата на Турция, а сега отново започва да преследва по-високи цели в първенството. Икономическите условия и трансферната политика винаги са ключови. От тази гледна точка мога да кажа, че Гьозтепе върви в правилната посока“, заяви Бето.

Бившият страж, който в момента е част от екипа на Португалската футболна федерация, коментира и селекционната стратегия на клуба, както и приноса на Станимир Стоилов. „Той е играл в Португалия по време на футболната си кариера. Стоилов знае каква стойност могат да донесат португалските и бразилските играчи на един отбор. Бразилските играчи имат специални таланти и умения. Португалските играчи също се открояват със своето качество, отдаденост и манталитет“, подчерта Бето.

„Въпреки че в момента не съм пряко ангажиран с клуба, отстрани ясно се вижда как тази структура води до развитие. Най-голямата разлика в Гьозтепе е стабилността. Днес клубът се възприема като успешен на трансферния пазар, което повишава интереса към играчите му и отваря възможности за бъдещ растеж“, допълни още бившият португалски национал.


Турция
  • 1 ПРИЗНАНИЕ ОТ ВСИЧКИ

    0 0 Отговор
    ЗА СТОИЛОВ САМО НАШ танасчу в орбита рееЩ СЕ без гащи НЕ ГО ПРИЗНАВА И ОТ ТУК ЕДИН УЖ ЛЕВСКАР И НЕКОИ ДРУГИ НА СИКТИРИУСА ПОКЛОННИЦИ. АЙДЕ СЪС ЗДРАВЕ.

    14:08 17.01.2026

