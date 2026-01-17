Бето с висока оценка за Станимир Стоилов в Гьозтепе

Бившият национален вратар на Португалия Бето изрази положително мнение за работата на Станимир Стоилов начело на Гьозтепе. Стражът носи екипа на турския клуб в периода 2017–2020 година и продължава да следи развитието му, съобщава gong.bg.

„Мисля, че Гьозтепе дълго време беше част от Суперлигата на Турция, а сега отново започва да преследва по-високи цели в първенството. Икономическите условия и трансферната политика винаги са ключови. От тази гледна точка мога да кажа, че Гьозтепе върви в правилната посока“, заяви Бето.

Бившият страж, който в момента е част от екипа на Португалската футболна федерация, коментира и селекционната стратегия на клуба, както и приноса на Станимир Стоилов. „Той е играл в Португалия по време на футболната си кариера. Стоилов знае каква стойност могат да донесат португалските и бразилските играчи на един отбор. Бразилските играчи имат специални таланти и умения. Португалските играчи също се открояват със своето качество, отдаденост и манталитет“, подчерта Бето.

„Въпреки че в момента не съм пряко ангажиран с клуба, отстрани ясно се вижда как тази структура води до развитие. Най-голямата разлика в Гьозтепе е стабилността. Днес клубът се възприема като успешен на трансферния пазар, което повишава интереса към играчите му и отваря възможности за бъдещ растеж“, допълни още бившият португалски национал.