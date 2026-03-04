Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Южна Африка готова да посредничи в конфликта в Близкия изток

4 Март, 2026 12:01, обновена 4 Март, 2026 12:04 575 5

Президентът Рамафоса призовава за прекратяване на огъня и безопасно прибиране на гражданите

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Африка изрази готовност да се включи като посредник в конфликта в Близкия изток, ако бъде поискано, заяви президентът Сирил Рамафоса, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

„Южна Африка винаги е готова да допринесе с нещо. Ако се появи празнина или ни помолят, ние винаги изпълняваме задълженията си“, подчерта Рамафоса.

Той призова за прекратяване на огъня, като отбеляза, че диалогът е най-добрият начин за спиране на конфликта и последващо прекратяване на войната. Президентът изрази надежда, че войната в региона ще приключи възможно най-скоро.

Рамафоса увери също, че правителството на Южна Африка полага усилия за безопасното прибиране на гражданите си, които в момента са блокирани в засегнатите райони.


Южна Африка
  • 1 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Приятелите на Путлер се предлагат

    Коментиран от #4

    12:08 04.03.2026

  • 2 Кинг Конг

    2 2 Отговор
    Да събира желаещи мигранти армия от там и направо в Дубай ,Катар после когато победят ще им дават апартаменти и солидна заплата и пенсия по живот арабите.

    12:13 04.03.2026

  • 3 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Тази ли печка ще помага .

    12:29 04.03.2026

  • 4 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Това са американците в САЩ, граждани на САЩ:)

    12:31 04.03.2026

  • 5 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    И кой го бр,ъсне този за посредник

    12:32 04.03.2026