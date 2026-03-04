Южна Африка готова да посредничи в конфликта в Близкия изток

Южна Африка изрази готовност да се включи като посредник в конфликта в Близкия изток, ако бъде поискано, заяви президентът Сирил Рамафоса, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
„Южна Африка винаги е готова да допринесе с нещо. Ако се появи празнина или ни помолят, ние винаги изпълняваме задълженията си“, подчерта Рамафоса.
Той призова за прекратяване на огъня, като отбеляза, че диалогът е най-добрият начин за спиране на конфликта и последващо прекратяване на войната. Президентът изрази надежда, че войната в региона ще приключи възможно най-скоро.
Рамафоса увери също, че правителството на Южна Африка полага усилия за безопасното прибиране на гражданите си, които в момента са блокирани в засегнатите райони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
Коментиран от #4
12:08 04.03.2026
2 Кинг Конг
12:13 04.03.2026
3 Нека да пиша
12:29 04.03.2026
4 Атина Палада
До коментар #1 от "Ха ха ха":Това са американците в САЩ, граждани на САЩ:)
12:31 04.03.2026
5 Красимир Петров
12:32 04.03.2026