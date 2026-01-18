Новини
Легендата Уейн Рууни разкри сериозен здравословен проблем

18 Януари, 2026 20:05 1 077 2

Легендата Уейн Рууни разкри сериозен здравословен проблем - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Англия и икона на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкри, че не чува с лявото си ухо и призна, че това му създава трудности в професионалните му ангажименти като футболен анализатор, съобщава gong.bg.

40-годишният Рууни направи неочакваното признание по време на участието си в предаването „Мач на деня“, където беше гост-анализатор след победата на Манчестър Юнайтед с 2:0 над градския съперник Манчестър Сити. За първи път той говори публично за здравословния си проблем, като уточни, че глухотата му влияе на комуникацията в ефир.

По време на живото предаване Рууни помоли член на екипа на BBC да му постави слушалката в дясното ухо. „Може ли да е в това ухо? С лявото съм глух и трудно чувам какво казва Кели Кейтс или който и да е друг“, обясни бившият нападател.

Все още не е ясно от кога датират проблемите му със слуха, тъй като самият Рууни не уточни дали състоянието е вследствие на контузия или се е развивало постепенно.

Въпреки личното разкритие, легендата на „червените дяволи“ не скри задоволството си от успеха в дербито. „Виждали сме толкова много голове на Манчестър Юнайтед, подобни на този на Мбемо. Топката стига до Бруно, а завършекът на Мбемо беше страхотен“, коментира Рууни.


