Рууни шокира: Имам сериозен здравословен проблем

19 Януари, 2026 06:20 346 0

Той разкри, че е глух с лявото си ухо и призна предизвикателствата, които му създава това

Рууни шокира: Имам сериозен здравословен проблем - 1
Павел Ковачев

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни направи шокиращо признание в ефир!

Той разкри, че е глух с лявото си ухо и призна предизвикателствата, които му създава това. Рууни направи неочакваното медицинско разкритие в предаването „Зад кулисите“ - „Мач на деня“, където обяви, че състоянието му се отразява на работата му като експерт.

40-годишният бивш футболист беше гост в предаването в събота, което отразяваше убедителната победа на неговия Юнайтед над Манчестър Сити с 2:0.
Рууни никога преди не е говорил публично за глухотата си и все още не е известно кога или от колко време е изпитвал това затруднение със слуха.

Бившият капитан на Англия поиска от член на екипа на BBC да му сложи слушалка в дясното ухо, а не в лявото.

„Може ли да сложиш слушалката в това ухо?", каза Рууни, посочвайки дясното си ухо. "Проблемът е, че съм глух с лявото си ухо. Така че, трудно чувам какво казва Кели Кейтс (б.а. - водещ на "Мач на деня" или който и да е друг", добави легендата.

Иначе логично той беше много доволен от успеха на Манчестър Юнайтед в дербито с Манчестър Сити.

„През годините сме виждали толкова много голове на Манчестър Юнайтед точно като този на Мбемо. Топката попада в Бруно, а Мбемо направи страхотен финал“.

Относно бившия си колега Майкъл Карик, който сега води "червените дяволи", Рууни обяви: „Какъв старт за този човек. Тази седмица се говори много за двубоя с Манчестър Сити. Това представяне е най-доброто, което съм виждал от отбор на Манчестър Юнайтед от много, много време насам", завърши Рууни.


