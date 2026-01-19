Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона изпраща Марк-Андре тер Стеген под наем в Жирона

Барселона изпраща Марк-Андре тер Стеген под наем в Жирона

19 Януари, 2026 21:47 331 0

  • вратар-
  • барселона -
  • марк-андре тер стеген -
  • жирона-
  • фабрицио романо-
  • испания-
  • трансфер

Очаква се сделката да бъде финализирана до дни

Барселона изпраща Марк-Андре тер Стеген под наем в Жирона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген е на крачка от това да облече екипа на Жирона, след като двата каталунски клуба постигнаха принципна договорка за неговото преотстъпване. Новината бе разпространена от авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, който потвърди, че германският страж вече е дал своето лично съгласие за временния трансфер.

Според източници, устната договорка между Барселона и Жирона е факт, а финалните детайли по сделката се очаква да бъдат уточнени до края на настоящата седмица. Така Тер Стеген ще има възможност да търси повече игрово време, след като през този сезон се появи на терена само веднъж – в двубоя срещу Гуадалахара за Купата на Испания, завършил с победа 2:0 за „блаугранас“.

Този ход може да се окаже ключов както за Жирона, които се нуждаят от опитен вратар, така и за самия Тер Стеген, който търси нови предизвикателства и постоянна изява на най-високо ниво.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ