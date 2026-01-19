Барселона изпраща Марк-Андре тер Стеген под наем в Жирона

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген е на крачка от това да облече екипа на Жирона, след като двата каталунски клуба постигнаха принципна договорка за неговото преотстъпване. Новината бе разпространена от авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, който потвърди, че германският страж вече е дал своето лично съгласие за временния трансфер.

Според източници, устната договорка между Барселона и Жирона е факт, а финалните детайли по сделката се очаква да бъдат уточнени до края на настоящата седмица. Така Тер Стеген ще има възможност да търси повече игрово време, след като през този сезон се появи на терена само веднъж – в двубоя срещу Гуадалахара за Купата на Испания, завършил с победа 2:0 за „блаугранас“.

Този ход може да се окаже ключов както за Жирона, които се нуждаят от опитен вратар, така и за самия Тер Стеген, който търси нови предизвикателства и постоянна изява на най-високо ниво.