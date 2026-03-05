Турски анализатор заяви, че САЩ и Израел искат да въвлекат Турция във войната срещу Иран

Дали иранската ракета, свалена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, е била умишлено насочена към Турция или се е отклонила случайно и дали се полагат усилия за въвличане на Турция в конфликта в Близкия изток? Върху тези въпроси размишляват днес експерти, анализатори и журналисти, след като вчера турското министерство на отбраната съобщи за случая, който предизвика остра реакция от Анкара, пише БТА.
"Опасността е на вратата", гласи заглавието по темата на в. "Джумхурийет".
В обобщение на събитията този и други турски вестници информираха за предупрежденията на Анкара срещу разрастване на войната. Турското министерство на отбраната заяви, че запазва правото си да отговори на всякакви враждебни действия срещу страната, а страните в конфликта бяха предупредени да се въздържат от стъпки, които би могло да доведат до разрастване на сблъсъците. Иранският посланик бе повикан в турското министерство на външните работи, за да му бъдат предадени загрижеността и безпокойствата на Турция. Турският външен министър Хакан Фидан се обади на иранския си колега след случая със свалената ракета, а президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция "няма да се остави на случайността в тези трудни дни" и предупреди, че случаят не бива да се повтаря. Той открои също така необходимостта от постоянно засилване на възпиращия капацитет на Турция, "ако искаме да живеем на тези земи", посочва "Хюрийет".
Вестник "Тюркийе" цитира източници от службите за сигурност, които определиха случая със свалената иранска ракета като "заплаха за националната сигурност" на Турция. В същото време те успокояват, че благодарение на военния си капацитет и способността за управление на кризи Турция е подготвена за всеки възможен сценарий.
"За Турция проблемът не се отнася до единичен фрагмент от ракета (какъвто е паднал, без да нанесе щети, на турска територия при вчерашния случай, бел. ред.), а до гранична сигурност, регионална стабилност и възпиране. Турция е подготвена за всеки сценарий с военния си капацитет, разузнавателните си възможности и способностите си за управление на кризи. Нито една заплаха за националната ни сигурност няма да остане без отговор. Приоритетът на Турция е защитата на националната сигурност", цитира "Тюркийе" направените изводи.
В изявление тази нощ Иранските въоръжени сили отрекоха да са изстрелвали ракета към турска територия, а пред АФП вчера неназован турски представител изказа мнение, че истинската мишена на ракетата е била Кипър, но тя се е повредила и насочила към Турция.
Турският в. "Карар" обаче цитира публикация на "Уолстрийт джърнъл", в която официални представители от САЩ и региона твърдят, че иранската балистична ракета, унищожена край турския окръг Хатай, не се е отклонила от курса си погрешка, а е била насочена директно към стратегическата въздушна база "Инджирлик" в Адана, където са разположени американски войски. Според публикацията ключовата турска военна база, в която са разположени американски сили и отдавна е един от най-важните логистични и оперативни центрове на ВВС на САЩ в Близкия изток, е разглеждана от Иран като "легитимна цел", пише "Карар".
"Подтиквана към война ли е Турция" - този въпрос поставя турският в. "Йени месаж", а друго печатно издание от Турция, "Йени акит", обръща внимание, че събитията от вчерашния ден се разиграват на фона на "манипулативно съдържание, което се разпространява в социалните мрежи, за да се провокират сунитите и да се подхрани омраза към шиитите".
Според специалисти рисковете от отклонение на иранските ракети от маршрута им "могат да въвлекат неочаквани участници (като Турция) в настоящия конфликт и да подтикнат НАТО да поеме по-активна роля".
Мнението, че има опити и Турция да бъде въвлечена във войната, изказват и експерти в публикация на "Йени акит", озаглавена "Мирише на провокация". Сред тях е външнополитическият анализатор Мурат Акан, според когото САЩ и Израел се опитват "да прекроят и разделят региона, да ограбят богатствата на ислямския свят", като в този момент са активни и определени кръгове, които желаят "да въвлекат и Турция в тази мръсна война и да разделят страната по етнически и сектантски линии".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7, #26
16:38 05.03.2026
2 Сатана Z
‼️🇮🇷🇦🇿 Иран обвини Израел в „операция под фалшив флаг“, след като дрон кацна в Азербайджан, според Tasnim.
Техеран заяви, че не е изстрелвал дронове към Азербайджан и уважава суверенитета на съседните държави.
▪️Иран твърди, че атаката е била организирана от Израел, за да се обвини Ислямската република.
▪️Министерството на отбраната на Азербайджан нарече коментарите на Техеран „неприемливи“. Баку продължава да настоява, че дроновете са били изстреляни от иранска територия.
▪️Азербайджан настоява иранските военни да спрат отричанията си, да се извинят за инцидента и да накажат отговорните.
Коментиран от #12
16:38 05.03.2026
3 Данко Харсъзина
16:40 05.03.2026
4 Дориана
16:42 05.03.2026
5 Мехмед
16:42 05.03.2026
6 Удари Ердо!
16:43 05.03.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Гост":Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.
Коментиран от #25, #30
16:43 05.03.2026
8 Сталин
16:44 05.03.2026
9 Атина Палада
Между Турция и Израел си върви тиха война .А сега вече Израел и гласно се изказа,че Турция застрашава националната сигурност на Израел! Ердоган завчера каза,че Турция застава зад Иран...
Коментиран от #16
16:47 05.03.2026
10 Християнски ционист
16:50 05.03.2026
11 хаха
израел и сащ не се мъчат да въвличат пуйкия във войната. Те се мъчат да въвлекат който и да било във войната.
Разликата е огромна. Разкудкудякали се пуйчетата там... хахаха... на важни се правят.
16:51 05.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #2 от "Сатана Z":Преди два,три дни в Катар били арестувани някакви израелски агенти ,заради провокации,след което сочели Иран за това..В С.Арабия също били намерили израелски агенти провокатори,които приписвали деянията си на Иран..Затова арабите се отдръпнаха ..Като не се получи с арабите да ги вкарат във войната ,Сега се мъчат да вкарат Европа във войната през Турция и т.н.НатЮ..
Коментиран от #17, #24
16:53 05.03.2026
13 хаха
Защото всъщност сащ и писсраел имат друга аудитория...кюрди в ирак, кюрди в иран, кюрди в пуйкия, кюрди в сирия... ХАХАХА
16:54 05.03.2026
14 Изродите и сатанисти
Човечеството трябва да се очисти от еврейската ционистка зараза за да има мир и разбирателство между народите..
16:54 05.03.2026
15 Хм...
16:55 05.03.2026
16 Дай линк
До коментар #9 от "Атина Палада":😂😂😂😂
16:55 05.03.2026
17 Дай линк
До коментар #12 от "Атина Палада":😂😂😁😂
16:57 05.03.2026
18 проф. Жанг, 😑
16:57 05.03.2026
19 Га тЪ приемаха в НАТО, ни рива,
Коментиран от #27
16:58 05.03.2026
20 Разборчик
Сатанистите за сега само подканят да се включат и други държави във войната им там.
Но вече се забелязва че започват с предизвикателствата към другите държави.Защо вече никой не споменава за плана на сатанистите за златния милиард.Твърде напред отидоха технологиите и САЩ разбирайки необходимостта на този милиард от цени суровини и материали за бъдещето му съществуване започнаха да нападат държави за да ги унищожат и да използват богатствата им в бъдеще.Не се съмнявам,че планът е в действие и ако нещо се обърка ще използват и ядрени оръжия за да постигнат целта на сатанистите.Ако някой има съмнения за този план,нека да го опровергае с доводи и доказателства,без емоции.
16:59 05.03.2026
21 Горски
Коментиран от #33
17:00 05.03.2026
22 Ами, ако съм на тях,
17:01 05.03.2026
23 На Ердоган не му пука за Иран,
17:02 05.03.2026
24 Чело ли си, че има закон
До коментар #12 от "Атина Палада":против фалшивите новини, дженди?
Коментиран от #29, #35
17:04 05.03.2026
25 Само бедняци и глупаци като Русия
До коментар #7 от "Българин":тръгват на сухопътна операция, дават 2 милиона жертви и фалират. САЩ и Израел са умни и богати, те поставят свои правителства чрез ВЛИЯНИЕ управляват света.
17:04 05.03.2026
26 абсолютно
До коментар #1 от "Гост":Израел има интерес да вкара Турция в тази война на своя страна, защото се страхуват, че е възможно Турция в един момент да подкрепи Иран. Тайпи обаче хич не е вчерашен и такива чифутски номера е виждал колкото искаш.
17:05 05.03.2026
27 Той не реве
До коментар #19 от "Га тЪ приемаха в НАТО, ни рива,":нещо не можеш да интерпретираш правилно написаното в статията. Още вчера Турция заяви ясно, че ако веднъж иранска ракета навлезе в турското въздушно пространство, отговора на Турция ще бъде опостушителен. Няма какво да се разсъждава тук.
17:07 05.03.2026
28 Аре ве...
17:09 05.03.2026
29 Тя нещо не е в ред
До коментар #24 от "Чело ли си, че има закон":тази жена, някаква пенсионерка е, не знае коя година сме, камо ли че се прие Закон за дезинформацията :))))
17:10 05.03.2026
30 Oня с коня
До коментар #7 от "Българин":САЩ не чакат ти да ги подканяш да започнат Сухопътна операция срещу Иран и е добре да четеш и други статии по темата в които например Последния софиянец информира,че Америка е въоръжила "Кюрдски банди" които да действат в Иран.Нормално е след тях да вървят и Амер. Войници защото все пак са в чужда страна и не знаят Пътеките.А дали както предричаш Иран щял да стане Втори Виетнам за Янките...не се напрягай,тия неща не са за твойта гОлова:)
17:11 05.03.2026
31 стоян георгиев
Същия е бил вербуван от ЦРУ и МОСАД и именно той стой зад предателството и убийството на аятолах Хомейни и другите висши ирански ръководители.
Новите ирански власти благодарят на Руската федерация за помощта и оказаната подкрепа по залавянето на ген.Каани и хора от неговата мрежа вербувани от службите на щатите и Израел.
С задържането на генерал Исмайл Каани и хората му се разплете и гнусния план на ционистите които са мислели ,че с убийството на аятола и иранските ръководители Каани и сподвижниците му ще вземат властта в Иран ,която безпроблемно ще я предадат после в ръцете на САЩ и Израел,но както виждаме този план се провали и сега еврейските и краварски изверги много дълбоко започнаха да затъват в иранското блато.
Иначе може са се каже,че на световния ционистки (елит)му липсва въображение и ,затова действа по един и същи начин,след като видя,че във Венецуела номера с напазарувани предатели успя пробваха веднага и в Китай с опита на няколко военни за преврат срещу Ди Дзипин,но там не не стана ,а сега и.в Иран жидята и краварите претърпяха провал.
17:14 05.03.2026
32 Коста
17:14 05.03.2026
33 незнайко
До коментар #21 от "Горски":Абсолютно сте прав . Дано иранците да разсъждават трезво а не първосигнално ! В противен случай не ми се мисли какво ще стане на балканите ! Интересното е че все още никой официално освен Иран не се противопоставя на САЩ което е лошо ! Сега почваме да разбираме защо САЩ имат толкова бази навсякъде !
Единственото спасение ще е ако Иран с подкрепа "отнякъде" забият нож в сърцето на Белия дом както САЩ го направиха в Хирошима и Нагасаки в Япония ! Може и няколко самолетоносача да пратят на дъното !
17:23 05.03.2026
34 си пън
17:32 05.03.2026
35 Атина Палада
До коментар #24 от "Чело ли си, че има закон":И какво гласи този закон? Всички новини извън БТВ и Нова са фалшиви ? :))))
17:36 05.03.2026
36 Ами
Единствено кюрдите за сега още не са се отказали официално :)
17:50 05.03.2026
37 Чок Таркат
17:54 05.03.2026