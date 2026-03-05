Турски анализатор заяви, че САЩ и Израел искат да въвлекат Турция във войната срещу Иран

Дали иранската ракета, свалена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, е била умишлено насочена към Турция или се е отклонила случайно и дали се полагат усилия за въвличане на Турция в конфликта в Близкия изток? Върху тези въпроси размишляват днес експерти, анализатори и журналисти, след като вчера турското министерство на отбраната съобщи за случая, който предизвика остра реакция от Анкара, пише БТА.

"Опасността е на вратата", гласи заглавието по темата на в. "Джумхурийет".

В обобщение на събитията този и други турски вестници информираха за предупрежденията на Анкара срещу разрастване на войната. Турското министерство на отбраната заяви, че запазва правото си да отговори на всякакви враждебни действия срещу страната, а страните в конфликта бяха предупредени да се въздържат от стъпки, които би могло да доведат до разрастване на сблъсъците. Иранският посланик бе повикан в турското министерство на външните работи, за да му бъдат предадени загрижеността и безпокойствата на Турция. Турският външен министър Хакан Фидан се обади на иранския си колега след случая със свалената ракета, а президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция "няма да се остави на случайността в тези трудни дни" и предупреди, че случаят не бива да се повтаря. Той открои също така необходимостта от постоянно засилване на възпиращия капацитет на Турция, "ако искаме да живеем на тези земи", посочва "Хюрийет".

Вестник "Тюркийе" цитира източници от службите за сигурност, които определиха случая със свалената иранска ракета като "заплаха за националната сигурност" на Турция. В същото време те успокояват, че благодарение на военния си капацитет и способността за управление на кризи Турция е подготвена за всеки възможен сценарий.

"За Турция проблемът не се отнася до единичен фрагмент от ракета (какъвто е паднал, без да нанесе щети, на турска територия при вчерашния случай, бел. ред.), а до гранична сигурност, регионална стабилност и възпиране. Турция е подготвена за всеки сценарий с военния си капацитет, разузнавателните си възможности и способностите си за управление на кризи. Нито една заплаха за националната ни сигурност няма да остане без отговор. Приоритетът на Турция е защитата на националната сигурност", цитира "Тюркийе" направените изводи.

В изявление тази нощ Иранските въоръжени сили отрекоха да са изстрелвали ракета към турска територия, а пред АФП вчера неназован турски представител изказа мнение, че истинската мишена на ракетата е била Кипър, но тя се е повредила и насочила към Турция.

Турският в. "Карар" обаче цитира публикация на "Уолстрийт джърнъл", в която официални представители от САЩ и региона твърдят, че иранската балистична ракета, унищожена край турския окръг Хатай, не се е отклонила от курса си погрешка, а е била насочена директно към стратегическата въздушна база "Инджирлик" в Адана, където са разположени американски войски. Според публикацията ключовата турска военна база, в която са разположени американски сили и отдавна е един от най-важните логистични и оперативни центрове на ВВС на САЩ в Близкия изток, е разглеждана от Иран като "легитимна цел", пише "Карар".

"Подтиквана към война ли е Турция" - този въпрос поставя турският в. "Йени месаж", а друго печатно издание от Турция, "Йени акит", обръща внимание, че събитията от вчерашния ден се разиграват на фона на "манипулативно съдържание, което се разпространява в социалните мрежи, за да се провокират сунитите и да се подхрани омраза към шиитите".

Според специалисти рисковете от отклонение на иранските ракети от маршрута им "могат да въвлекат неочаквани участници (като Турция) в настоящия конфликт и да подтикнат НАТО да поеме по-активна роля".

Мнението, че има опити и Турция да бъде въвлечена във войната, изказват и експерти в публикация на "Йени акит", озаглавена "Мирише на провокация". Сред тях е външнополитическият анализатор Мурат Акан, според когото САЩ и Израел се опитват "да прекроят и разделят региона, да ограбят богатствата на ислямския свят", като в този момент са активни и определени кръгове, които желаят "да въвлекат и Турция в тази мръсна война и да разделят страната по етнически и сектантски линии".