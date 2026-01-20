Брюж разгроми Кайрат Алмати и сложи край на негативната си серия в Шампионската лига

Белгийският Брюж най-сетне записа победа в Шампионската лига, след като разби с категоричното 4:1 казахстанския Кайрат Алмати в двубой от седмия кръг на основната фаза. Срещата се проведе на стадион „Централен“ в Алмати, където домакините не успяха да окажат сериозна съпротива на вдъхновения си съперник.

Първият гол падна в 32-ата минута, когато Александър Станкович откри резултата с прецизен удар.

Само шест минути по-късно Ханс Ванакен удвои преднината на Брюж, с което даде сериозен аванс на своя тим още преди почивката.

През второто полувреме белгийците продължиха да доминират на терена. В 74-ата минута Ромео Вермон покачи на 3:0, а десет минути по-късно Брандон Мехеле оформи класиката с четвърто попадение.

В самия край на срещата, в добавеното време, Адилет Садибеков реализира почетен гол за Кайрат.

След този убедителен успех Брюж прекъсна серията си без победа в турнира, която продължаваше от септември насам. Тимът вече заема 23-ото място във временното класиране със 7 точки, докато Кайрат остава закотвен на дъното с едва една спечелена точка.