Лошо време прекъсна контролата на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

ЦСКА 1948 инкасира минимална загуба с 0:1 в приятелския си двубой срещу словашкия Спартак Търнава, но срещата бе прекратена преждевременно заради неблагоприятните атмосферни условия на подготвителния лагер в Турция. Мачът продължи само едно полувреме, след като проливният дъжд направи терена невъзможен за игра.

Старши треньорът Иван Стоянов заложи на експериментален състав, в който личаха имената на Петър Маринов, Диего Медина, Адама Траоре, Петър Витанов, Хуанми Карон, Егор Пархоменко, Флориан Кребс, Марто Бойчев, Фредерик Масиел, Георги Русев и Атанас Илиев.

Още в осмата минута "червените" създадоха първата си опасност – Георги Русев проби по фланга, но защитата на Спартак изчисти топката в ъглов удар. След последвалото центриране на Флориан Кребс, Мамаду Диало стреля опасно, но словашкият страж спаси на голлинията.

Само миг по-късно, при бърза контраатака, Якуб Паур с глава реализира единственото попадение в срещата, прехвърляйки Маринов за 0:1.

Въпреки опитите на българския тим да изравни, проливният дъжд се усили и съдията бе принуден да прекрати двубоя на почивката.

Така ЦСКА 1948 остана без победа в контролите до момента, а следващото изпитание за отбора е насрочено за 26 януари срещу друг словашки съперник – Слован.