Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лошо време прекъсна контролата на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

Лошо време прекъсна контролата на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

22 Януари, 2026 18:24 405 0

  • цска 1948-
  • спартак търнава-
  • контрола-
  • приятелски мач-
  • турция-
  • зимен лагер-
  • резултат-
  • прекратен мач-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • българия

Изигра се само едно полувреме

Лошо време прекъсна контролата на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 инкасира минимална загуба с 0:1 в приятелския си двубой срещу словашкия Спартак Търнава, но срещата бе прекратена преждевременно заради неблагоприятните атмосферни условия на подготвителния лагер в Турция. Мачът продължи само едно полувреме, след като проливният дъжд направи терена невъзможен за игра.

Старши треньорът Иван Стоянов заложи на експериментален състав, в който личаха имената на Петър Маринов, Диего Медина, Адама Траоре, Петър Витанов, Хуанми Карон, Егор Пархоменко, Флориан Кребс, Марто Бойчев, Фредерик Масиел, Георги Русев и Атанас Илиев.

Още в осмата минута "червените" създадоха първата си опасност – Георги Русев проби по фланга, но защитата на Спартак изчисти топката в ъглов удар. След последвалото центриране на Флориан Кребс, Мамаду Диало стреля опасно, но словашкият страж спаси на голлинията.

Само миг по-късно, при бърза контраатака, Якуб Паур с глава реализира единственото попадение в срещата, прехвърляйки Маринов за 0:1.

Въпреки опитите на българския тим да изравни, проливният дъжд се усили и съдията бе принуден да прекрати двубоя на почивката.

Така ЦСКА 1948 остана без победа в контролите до момента, а следващото изпитание за отбора е насрочено за 26 януари срещу друг словашки съперник – Слован.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ