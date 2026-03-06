Монако шокира ПСЖ в Париж

Монако нанесе тежък удар на Пари Сен Жермен, като ги победи с категоричното 3:1 насред френската столица в двубой от 25-ия кръг на Лига 1. Този неочакван развой разклати сериозно лидерската позиция на парижани и върна интригата в шампионата.

Гостите от Княжеството демонстрираха хладнокръвие и отлична организация още от първия съдийски сигнал. В 27-ата минута Мане Аклиуш даде тон на сензацията, разписвайки се за 0:1.

След почивката Монако продължи да диктува темпото, а Александър Головин удвои преднината на своите в 55-ата минута, хвърляйки домакините в шок.

ПСЖ опита да се върне в мача и в 71-ата минута Брадли Баркола върна надеждите на феновете с красиво попадение за 1:2.

Радостта на столичани обаче бе краткотрайна – само две минути по-късно Фоларин Балогън сложи точка на спора, оформяйки крайното 1:3.

След този неочакван развой Пари Сен Жермен остава на върха с 57 точки, но вече усеща дишането във врата на Ланс, който е с мач по-малко и при успех може да се доближи само на точка от лидера. Монако, от своя страна, се изкачи на пето място с актив от 40 точки и отново се намеси в битката за челните позиции.