Новини
Спорт »
Световен футбол »
Монако шокира ПСЖ в Париж

Монако шокира ПСЖ в Париж

6 Март, 2026 23:50 486 0

  • монако -
  • пари сен жермен-
  • лига 1-
  • псж-
  • франция

Френската Лига 1 става все по-непредвидима

Монако шокира ПСЖ в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монако нанесе тежък удар на Пари Сен Жермен, като ги победи с категоричното 3:1 насред френската столица в двубой от 25-ия кръг на Лига 1. Този неочакван развой разклати сериозно лидерската позиция на парижани и върна интригата в шампионата.

Гостите от Княжеството демонстрираха хладнокръвие и отлична организация още от първия съдийски сигнал. В 27-ата минута Мане Аклиуш даде тон на сензацията, разписвайки се за 0:1.

След почивката Монако продължи да диктува темпото, а Александър Головин удвои преднината на своите в 55-ата минута, хвърляйки домакините в шок.

ПСЖ опита да се върне в мача и в 71-ата минута Брадли Баркола върна надеждите на феновете с красиво попадение за 1:2.

Радостта на столичани обаче бе краткотрайна – само две минути по-късно Фоларин Балогън сложи точка на спора, оформяйки крайното 1:3.

След този неочакван развой Пари Сен Жермен остава на върха с 57 точки, но вече усеща дишането във врата на Ланс, който е с мач по-малко и при успех може да се доближи само на точка от лидера. Монако, от своя страна, се изкачи на пето място с актив от 40 точки и отново се намеси в битката за челните позиции.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове