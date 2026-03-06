Новини
Байерн Мюнхен срази Борусия Мьонхенгладбах и затвърди лидерската си позиция в Бундеслигата

6 Март, 2026

Баварците вече имат 66 точки

Байерн Мюнхен срази Борусия Мьонхенгладбах и затвърди лидерската си позиция в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Байерн Мюнхен продължава да гази по пътя към шампионската титла в Германия, след като разгроми Борусия Мьонхенгладбах с категоричното 4:1 на своя стадион „Алианц Арена“ в среща от 25-ия кръг на Бундеслигата.

Луис Диас откри резултата в 33-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на гостите. В самия край на първата част Конрад Лаймер удвои преднината на Байерн, изпращайки отбора си с комфортен аванс на почивката.

След подновяването на играта, ситуацията за Гладбах се усложни още повече. В 55-ата минута Роко Райц получи директен червен картон за грубо нарушение, оставяйки своя тим с човек по-малко на терена.

Само две минути по-късно Джамал Мусиала бе безпогрешен от бялата точка и направи резултата класически – 3:0.

В 79-ата минута Николас Джаксън покачи на 4:0, а 17-годишният Уаел Моя вкара почетен гол за гостите в 89-ата минута

С този успех Байерн Мюнхен затвърди лидерската си позиция в класирането, събирайки 66 точки и гледайки уверено към поредна титла. От своя страна, Борусия Мьонхенгладбах остава на 12-о място с 25 точки и ще трябва да търси точки в следващите си мачове, за да се отдалечи от опасната зона.


