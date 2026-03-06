Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Олимпийската звезда Александра Янкулеску разгорещи социалните мрежи с дръзки тренировки по прашки и сутиен

6 Март, 2026 23:17 1 033 5

В търсене на нови възможности тя се присъедини към платформата за възрастни OnlyFans

Олимпийската звезда Александра Янкулеску разгорещи социалните мрежи с дръзки тренировки по прашки и сутиен - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата олимпийска състезателка по бързо пързаляне с кънки Александра Янкулеску отново прикова вниманието на феновете, този път с провокативни видеа, които разбуниха духовете в социалните мрежи. 34-годишната красавица, родом от румънския град Сибиу, изненада последователите си в Instagram, като публикува клипове, на които тренира на ледената пързалка, облечена единствено в сутиен и прашки.

Смелите кадри предизвикаха буря от коментари и одобрение сред почитателите ѝ, които не спестиха комплиментите си за нейната увереност и атрактивна визия. Янкулеску, която в миналото се е състезавала както за Канада, така и за родната си Румъния, неведнъж е демонстрирала, че не се страхува да бъде различна и да изразява себе си по нестандартен начин.


След като представи Румъния на Зимните олимпийски игри през 2018 година в дисциплината 500 метра, Александра реши да се оттегли от професионалния спорт през 2021 г. и да се насочи към нови предизвикателства. Тя опита късмета си в шосейното и постовото колоездене, но не успя да постигне значими успехи на международната сцена.

В търсене на нови възможности, Янкулеску се присъедини към платформата за възрастни OnlyFans, където бързо набра популярност и успя да събере средства за създаването на собствена марка колоездачна екипировка.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 1 Отговор
    Шумов ,няма ги снимките.Чикибоеч такъв.Пфу...

    23:25 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Тишо,знаеш ли защо жените като на две купчинки?
    - Заради прашките.

    23:58 06.03.2026

  • 4 ООрана държава

    1 0 Отговор
    За пари и по бишкота ще се пързаля

    00:35 07.03.2026

  • 5 име

    0 0 Отговор
    Тва е щота няма мъже. Тая ако имаше мъж, нямаше да си чеше кaтepицата по интернет.

    00:47 07.03.2026

