Олимпийската звезда Александра Янкулеску разгорещи социалните мрежи с дръзки тренировки по прашки и сутиен

Бившата олимпийска състезателка по бързо пързаляне с кънки Александра Янкулеску отново прикова вниманието на феновете, този път с провокативни видеа, които разбуниха духовете в социалните мрежи. 34-годишната красавица, родом от румънския град Сибиу, изненада последователите си в Instagram, като публикува клипове, на които тренира на ледената пързалка, облечена единствено в сутиен и прашки.

Смелите кадри предизвикаха буря от коментари и одобрение сред почитателите ѝ, които не спестиха комплиментите си за нейната увереност и атрактивна визия. Янкулеску, която в миналото се е състезавала както за Канада, така и за родната си Румъния, неведнъж е демонстрирала, че не се страхува да бъде различна и да изразява себе си по нестандартен начин.

След като представи Румъния на Зимните олимпийски игри през 2018 година в дисциплината 500 метра, Александра реши да се оттегли от професионалния спорт през 2021 г. и да се насочи към нови предизвикателства. Тя опита късмета си в шосейното и постовото колоездене, но не успя да постигне значими успехи на международната сцена.

В търсене на нови възможности, Янкулеску се присъедини към платформата за възрастни OnlyFans, където бързо набра популярност и успя да събере средства за създаването на собствена марка колоездачна екипировка.